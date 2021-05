Odborníci vyvinuli aplikaci, která upozorní na možnou nákazu koronavirem

Olomouc - Odborníci z olomoucké firmy mySASY vyvinuli mobilní aplikaci vyhodnocující parametry srdečního tepu, která může několik dní před propuknutím prvních příznaků upozornit na možnou nákazu novým koronavirem. Určena byla pro profesionální sportovce. Tvůrci chtějí v létě uživatelům z řad veřejnosti nabídnout novou verzi aplikace, která pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence dokáže avizovat nákazu koronavirem.

"Vstup infekce nebo jakéhokoliv viru do organismu je zásadním narušením celkového vnitřního prostředí. To se projevuje změnou aktivity autonomního nervového systému, kterou jsme schopni pomocí mySASY monitorovat,“ řekl ČTK spoluzakladatel firmy mySASY Radim Šlachta. Aplikace dostává data o srdeční činnosti z hrudního pásu a vyhodnocuje parametr, pro který odborníci používají název "funkční věk". Na něj má podle Šlachty velký vliv například spánek, strava, pohyb či stres.

Důležitým faktorem, který aktuální kondici lidského organismu ovlivňuje, je ale i jakékoli virové onemocnění. "Ze dne na den bez vnější příčiny dojde k zásadnímu posunu věku. Člověk najednou zestárne o tolik, o kolik do té doby v běžném životě nikdy nezestárnul. Pokud se funkční věk změní bez nějakých zjevných vnějších důvodů dva dny po sobě, tak si pak troufáme uživateli doporučit, aby preventivně podstoupil test," uvedl Šlachta, který se problematice spektrální analýzy variability srdeční frekvence věnuje již zhruba 20 let.

Aplikace podle Šlachty uživatele pouze upozorní na odchylku, která může signalizovat možnou nákazu koronavirem. "V dnešní době se ale jakákoliv informace v tomto směru považuje za velmi cennou," řekl Šlachta. Aplikace mySASY využívá při hodnocení naměřených údajů vlastní algoritmy. "Podle dlouhodobých zkušeností našich klientů upozorní mySASY uživatele na onemocnění dva až čtyři dny předtím, než se projeví první zjevné příznaky," podotkl Šlachta.

Původně se autoři aplikace mySASY podle Šlachty nechtěli situací kolem pandemie koronaviru profesně věnovat, ale kvůli nepříznivému vývoji epidemie začali aplikaci upravovat tak, aby byla více použitelná v praxi. "Když podobné informace začaly prezentovat některé konkurenční firmy, říkali jsme si, že my nechceme na této situaci parazitovat. Ovšem vzhledem k tomu, co se děje nyní a speciálně v České republice, to vnímám jako příležitost alespoň nějak pozitivně přispět k vyřešení celé situace," řekl Šlachta.

Šlachta firmu mySASY se dvěma společníky založil v roce 2016. Její mobilní aplikace pomáhá především sportovcům, kteří si ráno měří srdeční frekvenci pomocí hrudního pásu, a aplikace jim poskytuje informaci o tréninkové zátěži. Aplikaci mySASY ke zvyšování výkonnosti používají například atletky Zuzana Hejnová či Kristina Mäki, biatlonistka Paulina Fialková i olympijský vítěz Matěj Tóth. Letos aplikaci začala používat také vítězka světového poháru ve sjezdovém lyžování Petra Vlhová.