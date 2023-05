Odborníci vidí sociální dopady u školkovného a slevy na manželku

Praha - Z daňových změn navržených vládou bude mít patrně největší sociální dopad omezení slevy na manžela či manželku a rušení školkovného. Lidi zasáhne i u zavedení nemocenského pojištění, problematický může být také konec daňového osvobození některých zaměstnaneckých benefitů. Uvádějí to daňoví poradci oslovení ČTK.

"Ačkoli je argumentováno, že zejména zrušení školkovného by mělo být ze strany státu kompenzováno navýšením kapacity předškolních zařízení, je celkem zřejmé, že toto navýšení kapacit bude potřebovat určitý čas. Pokud k němu nedojde dostatečně brzy, mohou se poplatníci ocitnout v situaci, kdy si z důvodu nutnosti péče o děti nebudou moci dovolit zapojit se v dostatečné míře do pracovního procesu, a zároveň přijdou o možnosti slev na dani," upozornila na dopad zrušení školkovného i omezení slevy na manžela či manželku daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Podle ní by úprava měla výrazný sociální dopad i u nízkopříjmových domácností, kde je příjem těsně nad hranicí minimální mzdy, ale sleva na poplatníka nepokryje celkovou daňovou povinnost.

Značný sociální dopad bude mít podle Ivanco i zavedení nemocenského pojistného pro zaměstnance. "Odvod se bude týkat všech zaměstnanců podléhajících pojistnému na nemocenské pojištění. To znamená, že se dotkne i těch nízkopříjmových skupin, kterým při využití daňových odpočtů a slev nevzniká žádná daňová povinnost, a povede tak ke snížení jejich disponibilních příjmů," upozornila.

Daňový poradce Miroslav Kocman z kanceláře Rödl & Partner upozorňuje, že zaměstnanci pocítí i změny v oblasti nepeněžních benefitů. "Vzhledem k rozšíření a oblíbenosti zaměstnaneckých benefitů u našich klientů se domnívám, že tyto nepeněžní výhody čerpá mnohem širší okruh firem, než bylo uvedeno," řekl. Podle vyjádření vlády benefity využívají zejména větší firmy.

Ivanco upozornila také na změny, které se dotknou lidí s vyššími příjmy. Je to plánované omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů ve společnostech a snížení limitu pro uplatnění vyšší sazby daně z příjmů. "Lze konstatovat, že tato opatření by mohla vést k demotivaci předmětných osob vyvíjet aktivitu k dosahování těchto nadstandardních příjmů, a tak by se mohlo stát, že přijaté opatření by se stalo spíše kontraproduktivním," míní Ivanco.

Vláda ve čtvrtek oznámila, že v rámci rozpočtové konsolidace zruší 22 daňových výjimek, které se týkají fyzických i právnických osob nebo spotřebních daní z minerálních olejů. Za dva roky by tak stát měl získat dodatečné příjmy 7,6 miliardy korun.

Pro daň z příjmu fyzických osob nadále zůstane hlavní výjimkou sleva na poplatníka, která pro letošní rok činí 30.840 korun. Bude možné nadále uplatnit slevu na invaliditu, daňové zvýhodnění za děti a v omezené míře slevu na manžela a manželku. Rovněž by se neměla měnit pravidla pro daňové uplatnění úroků z úvěrů na bydlení a příspěvků na penzijní nebo životní pojištění.