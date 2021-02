Odborníci varují před neuváženým otevřením obchodů a škol

Praha - Odborníci varují před otevřením obchodů a škol v současné epidemické situaci při šíření covidu-19. Nejdřív je podle viroložky Ruth Tachezy třeba snížit počet nových případů a hospitalizovaných. Podle epidemiologa Rastislava Maďara pokusy s rozvolňováním přes varování expertů stály na podzim lidské životy. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nejde při otevírání obchodů o rozvolňování protiepidemických opatření. Lidé mají převzít víc odpovědnosti. Dnešní počty nových případů a hospitalizovaných jsou nejvyšší od začátku ledna. Ve většině krajů hrozí podle modelů zdravotnických statistiků vyčerpání kapacit intenzivní péče.

Podle názoru viroložky Ruth Tachezy by se v současné epidemické situaci nemělo otevírat nic. "Právě naopak. Je však třeba velmi pečlivě, ale i rychle připravit strategii testování ve školách, a očkovat učitele a zaměstnance škol," sdělila ČTK.

Otevírat školy by se podle ní pak mělo až ve chvíli, kdy se podaří snížit počty nakažených a hospitalizovaných. Testování žáků, které je podmínkou otevření škol, by podle ní do té doby mělo být vyzkoušené v pilotních studiích. "Otevření škol nesmí jít ruku v ruce s otevřením dalších věcí, dokud situace nebude stabilizovaná," dodala. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhuje od 22. února zcela otevřít maloobchod, studenti maturitních ročníků by podle plánů vlády měli do školy nastoupit 1. března.

Jako první by se podle Tachezy měly vracet do škol děti z prvního stupně základních škol, případně třídy, kde se žáci připravují na zkoušky na střední školy. "Na prvním stupni se žáci povětšinou potkávají s jedním učitelem a školu mají v blízkosti bydliště, takže otevření nebude spjato se zvýšenou mobilitou," uvedla Tachezy.

Hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal Radiožurnálu řekl, že případné otevření obchodů vnímá jako politické rozhodnutí. "Z pohledu epidemiologa to nemůže přinést nic jiného než další nárůst pozitivních," uvedl. Podle něj to navíc může mít negativní dopad na plánované otevření škol.

"Neznám člověka, který by si otevření obchodů nepřál," napsal na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar, který byl do léta jedním poradců ministra zdravotnictví. Strategie "Rozvolníme, uvidíme" podle něj už jednou předčasně zazněla i přes varování odborníků na podzim a stála mnoho životů. "Navíc by se brzdilo mnohem delší dobu, než by trvalo rozvolnění. Ještě chvíli vydržet," dodal.

Ministr zdravotnictví dnes ráno na tiskové konferenci odmítl, že by plánované otevření obchodů bylo rozvolňováním. Chce naopak, aby každý člověk dodržoval opatření a převzal svůj díl odpovědnosti.

Podle ekonoma Jakuba Steinera, který byl součástí neformální expertní skupiny ministra zdravotnictví při vytváření rizikového skóre protiepidemického systému PES, tím dnes ministr oznámil přepis společenské smlouvy. "Ač ministerstvo zdravotnictví přiznává dramatickou prognózu, navrhuje uvolnit. Neplatí tedy již, že společnost chrání ohrožené," napsal na facebooku.