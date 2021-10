Odborníci stále zjišťují příčiny poklesu konstrukce mostu u Uherska

Uhersko (Pardubicko) - Další pokračování výstavby dálničního mostu přes železniční koridor u Uherska na Pardubicku je stále nejasné. V pondělí firma Eurovia CS, která jej buduje, zjistila pokles jeho konstrukce při betonáži, preventivně proto nechala zastavit provoz na trati. Ještě týž den byl obnoven po dvou kolejích, další zůstávají nevyužívané. Vlaky místem projíždějí stále sníženou rychlostí.

"V těchto dnech všechny strany, zástupci investora, projektanta, zhotovitele i správce koridoru, intenzivně jednají. Odborníci se snaží zjistit příčiny a následně navrhnout technické řešení vzniklé situace tak, aby se práce mohly za podmínky maximální bezpečnosti pro všechny naplno rozjet co nejdříve," uvedla na dotaz ČTK mluvčí společnosti Eurovia CS Iveta Štočková.

Dálniční most dlouhý asi 175 metrů nad železniční tratí u Uherska je atypickou a komplikovanou stavbou. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci bude tvořit střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s dobetonovanou horní deskou mostovky. Části mostu se zatím budují na obou stranách frekventované trati, ve finále se spojí otočením nad kolejiště.

Vlaky na koridoru musí místem projíždět rychlostí sníženou na 50 kilometrů v hodině. "Provoz je obousměrně po dvou kolejích, další tři, které jsou blíže stavby, jsou zatím neprůjezdné. Může docházet ke zpožděním maximálně několik minut," řekla ČTK mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Úsek dálnice D35 Časy - Ostrov, jehož součástí most bude, má být uveden do provozu v létě příštího roku. " V tuto chvíli je předčasné předjímat a uvádět další postup a termíny. Každopádně uděláme všechno pro to, abychom stanovené termíny výstavby dodrželi," uvedla Štočková.