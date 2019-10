Odborníci představí ruční zařízení pro zjištění krevního obrazu

Olomouc - První ruční zařízení umožňující zjištění krevního obrazu během několika minut z píchnutí do prstu či unikátní metodu diagnostiky chorob mozku budou představeny 6. listopadu v Olomouci na Česko-izraelském inovačním dni. V Česku budou izraelští experti hledat partnery, s jejichž pomocí chtějí výsledky svého výzkumu uvést do praxe, řekl dnes ČTK mluvčí konference Tomáš Jelínek. Inovační den pořádá Olomoucký klastr inovací a Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Listopadová konference, které se zúčastní zástupci stovky firem a zdravotnických zařízení z Česka a Izraele, bude podle Jelínka zaměřena na digitální zdravotnictví, tedy na řízení zdravotních služeb, vzdělávání a inovace. "Izrael patří mezi světovou špičku v transferu a komercionalizaci výsledků výzkumu do inovací ve zdravotnictví. V zemi srovnatelné s Českou republikou funguje 1600 firem, z nichž většina jsou startupy. Polovina se věnuje medicínským přístrojům, kolem 300 ICT technologiím ve zdravotní péči, 130 diagnostice a 210 léčebným zařízením," uvedl Jelínek.

Na konferenci přijedou například zástupci izraelského startupu EfA Technologies, kteří hledají v Česku partnera na testování prototypu zařízení na krevní obraz DevDX. "Je to první ruční zařízení k provádění cenově dostupného testování z pouhého píchnutí do prstu, a to za méně než pět minut. Lze jej používat v primární péči, u praktických lékařů nebo během domácí návštěvy," řekl Jelínek.

Čeští odborníci zase na konferenci představí třeba softwarový nástroj firmy Tesco SW pro digitální analýzu medicínských obrazů. "Software vyhodnocuje patologické změny v mozkových strukturách na základě ultrazvukového snímku a označení předem definované oblasti. Výsledky jsou použitelné jako podpůrné informace pro včasnou diagnostiku neurodegerativních onemocnění," doplnil Jelínek.

Počítačový program může podle něj lékařům pomoci zejména při diagnostice Parkinsonovy nemoci, demence, deprese či Alzheimerovy nemoci. V budoucnu by tato metoda mohla být použita také na postižení tepen, rozlišení nádorů a diagnostiku dalších neurologických a psychiatrických onemocnění.

Mezi dalšími inovacemi bude představen například digitální inhalátor společnosti TEVA, pomůcka OrCam pro lidi s poškozeným zrakem, software Chameleon pro řízení nemocnic nebo statistické nástroje zdravotní pojišťovny Maccabi.