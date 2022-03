Odborníci: Nahrazení ruského plynu se musí řešit celoevropsky

Praha - Případné nahrazení ruského plynu kvůli plánům Evropské unie urychlit plán na snížení energetické závislosti na Rusku se musí podle odborníků řešit celoevropsky. Na úrovni EU je třeba ihned začít budovat terminály pro příjem stlačeného plynu, ale i nahrazovat plyn jinými zdroji. ČR má podle některých odborníků výhodu, že ČR plyn téměř nepoužívá v elektrárenství.

"V mnoha západních zemích je plyn využíván po třetinách v domácnostech, průmyslu a v energetice. U nás roli plynu v elektrárenství stále hraje uhlí, máme v zásadě jedinou elektrárnu na plyn. Nahrazení ruského plynu se musí řešit celoevropsky," řekl ČTK ekonom společnosti Natland Petr Bartoň. Důležité je podle něj vyměňovat plyn za jiné zdroje a vyřešit dodávky plynu do Rusku blízkých vnitrozemských zemí od pobřežních terminálů LNG (zkapalněný zemní plyn), kudy bude Evropa do budoucna zásobována.

Hlavní přizpůsobení se ale podle něj již nyní děje. "Vyšší cena energií vede k šetření. Stačí snížit doma termostat o jeden či dva stupně, obléknout si župan, a můžeme snížit spotřebu o více než deset procent," uvedl Bartoň. Podle něj se nakonec zřejmě budou muset prolomit limity těžby uhlí. "Jen to politicky dlouho trvá. První lekce ekonomie je, že ceny nedostatek nejen signalizují, ale i řeší. První lekce politiky je, že je třeba ignorovat první lekci ekonomie," řekl Bartoň.

Ceny plynu podle něj dál porostou, i když spotřebitelé jsou nyní chráněni fixovanými smlouvami. "Na spotřebitele tedy dolehne zvýšení cen až s odstupem, a v nižší míře, než naznačují spotové ceny," řekl Bartoň.

Nahrazení plynu do další zimy je podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala na hranici či za hranicí technických možností. Problém by byl hlavně u vytápění domácností a pro výrobu hnojiv. "Pokud se na území Evropy nechceme dočkat cen pečiva, piva plus 200 procent a masa, vajíček plus 100 procent, pak by EU měla ihned začít realizovat výrobu hnojiv někde mimo EU, kde dohoda o spolupráci a exkluzivitě dodávek vydrží aspoň tři roky," uvedl Dohnal.

Pro vytápění je podle něj třeba hledat cesty úspor vytápění a nastavit u lidí standard, že teplota v bytě nemá být 25 stupňů Celsia, ale 19 stupňů. "Na úrovni EU je třeba ihned začít budovat terminály pro příjem stlačeného plynu, stavět zásobníky plynu a existující zásobníky plynu v EU vzít z moci Gazpromu," uvedl Dohnal.

Limity těžby uhlí by se podle něj zatím neměly prolamovat, ale mělo by se pokračovat v těžbě na současných stanovištích a zároveň navýšit platby státu za těžbu.

Horší situace podle něj nastane srpnu podle toho, jak moc se Evropa dokáže připravit na další zimu. "Vláda nemá fiskální sílu řešit cenu plynu a elektřiny pro celou ekonomiku, protože by šlo o 100 miliard Kč ročně a takto by dekarbonizaci a deputinizaci odložila. Vláda by měla finančně pomáhat školám, nemocnicím, nízkopříjmovým," uvedl Dohnal. Střední třída problémy podle něj letos ještě nezačne mít, ale bude snižovat výdaje na zbytné potřeby.