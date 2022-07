Odborníci doporučují, aby se ženy v těhotenství testovaly na hepatitidu C

Praha - V Česku žije zhruba 10.000 žen v reprodukčním věku, které mohou být nakaženy žloutenkou typu C. Nemoc mohou v těhotenství přenést na dítě, které se může narodit předčasně, být menší a mít nižší porodní váhu. Odborníci z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí proto doporučují, aby byly ženy na hepatitidu C v těhotenství či ještě před ním testovány. Uvedli to na tiskové konferenci.

Podle Jana Šperla z IKEM je v ČR asi 65.000 lidí, kteří mohou žloutenku typu C mít. "Většina z nich o své chorobě neví," řekl. Nemoc je však podle zástupců institutu jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater. Riziko přenosu z matky na dítě je pak podle nich zhruba pětiprocentní. Léčba dítěte je možná až po porodu a ukončení kojení.

Povinné testování na žloutenku typu C v těhotenství se zatím neprovádí. V jiných zemích je ale podle Aleny Brandejsové z Ústavu pro matku a dítě běžné. "Chtěli bychom zavést plošný screaning," uvedla. Ženy, u kterých existují rizikové faktory, by se pak podle ní měly nechat testovat ještě před těhotenstvím. Mezi rizikové faktory patří užívání drog, transfuze před rokem 1992, tetování v nehygienickém prostředí či dřívější prodělání sexuálně přenosné nemoci. "Vyléčení hepatitidy C ještě před otěhotněním je tím nejlepším postupem," dodala Soňa Franková z IKEM.

Odhalení žloutenky C je podle zástupců institutu jednoduché a finančně nenáročné. Stačí odběr krve. "Je to vyšetření anti-HCV potilátek, citlivost té metody je v současnosti více než 99 procent, takže test je velmi spolehlivý," uvedl Šperl. Léčba nemoci podle něj trvá osm až 12 týdnů a je téměř bez nežádoucích účinků.

V těhotenství ani bezprostředně po porodu se hepatitida C nedá léčit. Lze pouze sledovat stav ženy i plodu a později otestovat, zda se na dítě po porodu infekce nepřenesla. Spolehlivé testování dítěte může být podle zástupců IKEM provedeno až v 18 měsících.