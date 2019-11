Odborníci doporučili nahradit pražský železniční most novým

Kloknerův ústav ČVUT doporučil Správě železniční dopravní cesty neopravovat současný pražský železniční most (na snímku z 27. prosince 2013) z Podskalí na Smíchov a nahradit jej novým. Most, který je kulturní památkou, je dlouhodobě ve špatném stavu.

Praha - Kloknerův ústav ČVUT doporučil Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) neopravovat současný pražský železniční most z Podskalí na Smíchov a nahradit jej novým. ČTK to dnes sdělila mluvčí SŽDC Nela Friebová. Most posuzoval také švýcarský odborník profesor Eugen Brühwiler, který uvedl, že most má smysl opravovat jen v případě, že nebude rozebírána konstrukce a vyjde to levněji než novostavba. Most, který je kulturní památkou, je dlouhodobě ve špatném stavu.

"Vzhledem k aktuálnímu stavebnímu stavu mostu, který je potřeba řešit velmi urgentně, vysoké intenzitě provozu současné a ještě vyšší plánované, možnostem provedení opravy a rizikům při realizaci opravy a při budoucím provozu a dalším hlediskům se jeví jako nejschůdnější varianta realizace nového mostu," cituje závěr Kloknerova ústavu SŽDC.

Brühwiler ve své zprávě navrhl řešení, které by spočívalo v úpravě mostovky na pevnou jízdní dráhu, a nastínil způsob opravy nosné ocelové konstrukce. Kloknerův ústav navrženou možnost podle SŽDC prověřil a konstatoval, že navržené řešení představuje technická, ekonomická i legislativní rizika. Řešení prý navíc není vyzkoušeno a ověřeno na žádném podobném mostu a některé přístupy nejsou v souladu s českou legislativou.

SŽDC předalo veškeré dokumenty ministerstvu kultury. Most je totiž kulturní památkou a ministerstvo před případnou demolicí z něho musí sejmout památkovou ochranu. SŽDC chce o budoucnosti mostu jednat rovněž s vedením hlavního města. Kromě toho, že je most v Praze, a tak městu patří pěší lávky, které na něm jsou.

V minulosti se objevilo několik variant řešení. Mezi nimi byl mimo jiné návrh na zbourání a stavba nového mostu pro vlaky i auta, výstavba repliky nebo návrh vybudovat na současných pilířích novou konstrukci.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.