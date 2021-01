Odborníci apelují, aby vakcínu přednostně dostali i kardiaci

Praha - Vláda by měla podle České kardiologické společnosti upřednostnit při očkování proti nemoci covid-19 spolu se staršími lidmi také pacienty s nemocemi srdce a cév. Kardiaci patří do nejohroženější skupiny z hlediska úmrtnosti na koronavirus. Pokud se nakazí a musí do nemocnice, umírá jich deset až 15 procent, uvedla dnes kardiologická společnost v tiskové zprávě. V ČR je zhruba 800.000 kardiaků.

Podle zjištění kardiologů lidé, které jsou nakažení koronavirem a současně se léčí s nemocí srdce nebo cév, mají vysoké riziko covidových komplikací. Také smrtnost je u nich násobně vyšší než u lidí bez kardiovaskulárního onemocnění. V souvislosti s úmrtím na covid-19 jsou na tom podle předsedy kardiologické společnosti Aleše Linharta vedle kardiaků hůře jen pacienti s onkologickým onemocněním a s onemocněním plic.

"Ve světle těchto dat a s ohledem na poměrně málo účinnou léčbu již nastalých komplikací považuje Česká kardiologická společnost za jedinou možnou cestu ochrany pacientů s onemocněním srdce a cév časnou vakcinaci proti covidu-19," uvedl Linhart v tiskové zprávě, v níž kardiologové apelovali na vládu, aby poskytla přednostní očkování vedle starších lidí i nemocným se srdcem a cévami.

V současné době je očkování proti covidu vyhrazeno pro nejohroženější skupiny, kam patří klienti domovů pro seniory, se zvláštním režimem a pro postižené, pacienti léčeben dlouhodobě nemocných, senioři nad 80 let a zdravotníci, kteří se starají o lidi s covidem. Jsou v ní také pracovníci domovů, kteří přímo pečují o klienty, či pomáhající dobrovolníci a vojáci.

Podle Linharta sice nebyly vakcíny proti koronaviru specificky zkoušeny u jedinců s onemocněními srdce a cév, nicméně ve většině případů se jeví jejich podání bezpečné. "Podobně jako při očkování proti chřipce lze očekávat, že vakcinace vysoce rizikových nemocných by měla snížit riziko jejich úmrtí. Jen očkování proti chřipce snižuje například u nemocných se srdečním selháním úmrtnost o 17 procent, efekt očkování proti koronaviru by měl být zásadně vyšší," dodal předseda společnosti.

Naočkování prioritní skupiny mělo původně skončit do konce února, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale bude mít zpoždění zhruba o měsíc.

Změnil se i termín spuštění registrace pro ostatní zájemce o očkování. Původně měla být otevřena od příštího pondělí. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo. Kvůli velkému zájmu starších 80 let byl systém při spuštění přetížený a zpožďovaly se potvrzovací SMS. Proto a také kvůli nedostatku očkovací látky se budou další skupiny přidávat postupně. Na řadě by měli být senioři podle věku od nejstarších, vybrané profese a pacienti s některými chronickými nemocemi.