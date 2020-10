Odbornice: Prvňáci ještě ani neměli čas si zvyknout na školu

Praha - Přechod škol na výuku na dálku bude v současné situaci obtížný asi hlavně pro prvňáky. Šest týdnů po začátku školního roku si zatím ještě úplně nemohli zvyknout na systém práce při školním učení, ve svém věku nemají dost pozornosti a bez pomoci dospělých se při vzdělávání neobejdou. Důležitý pro jejich učení nyní bude hlavně úzký kontakt mezi rodiči a učitelkou. ČTK to dnes řekla místopředsedkyně Rady Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Pavla Kubíčková.

Vláda v pondělí rozhodla, že kvůli zhoršující se epidemické situaci od středy přejdou na výuku na dálku všechny školy v zemi s výjimkou mateřských. První stupeň základních škol se má znovu otevřít v pondělí 2. listopadu.

"Když to vezmeme směrem k prvňákům, tak je to opravdu v době, kdy oni nejsou ještě ani zadaptováni na školní prostředí a model distanční výuky je pro ně naprosto nevhodný," uvedla Kubíčková. Podle ní děti v prvních třídách nejsou tak pozorné, aby mohly zvládat hromadné videokonference. "A také s ohledem na to, že je pro ně všechno nové a ještě se nesžily ani se systémem práce a dodržováním režimu pravidelnosti," řekla. Mladší školáci se podle ní také nevydrží doma několik hodin najednou učit.

Podle ní bude potřeba, aby rodiče byli v úzkém kontaktu s učitelkou nebo učitelem. Pedagogové by měli mít přiměřené nároky a zaměřit se spíše na upevňování toho, co jednotlivé děti už zvládaly a na individuální konzultace. "Není to tolik o vzdělávání, jako o kontaktu. Udržet se jako součást sociální skupiny, ve které se děti nachází, a mít tam paní učitelku jako někoho, kdo se o ně zajímá a kdo je poslouchá," řekla.

Podle ní by se pro nejmladší školáky měly na internetu organizovat spíš setkání malých skupin, kde by si děti mohly popovídat s učitelkou o tom, co dělají a potom vypracovaly úkoly s rodiči. "Myslím, že překlopit jen školní výuku do online prostředí je pro tyto děti neuchopitelné a vlastně kontraproduktivní," řekla. U dětí by to podle ní vedlo spíš k únavě a ztrátě sebejistoty.

Rozdíl proti zavření škol na jaře spatřuje nyní hlavně v tom, že tehdy to bylo v druhém pololetí školního roku, zatímco teď je to po letních prázdninách, kterým předcházela jarní krize. Upozornila, že většina dětí potřebuje i za běžné situace po dvouměsíčních prázdninách čas, aby si opět zvykla na denní režim školy a učení. Podotkla, že mnoho žáků nebylo letos ve škole od 11. března do konce srpna. "Vypadli z návyků, z rutiny. Museli se naučit se znovu učit a teď, i když se to třeba podařilo, tak už jsou zase doma," řekla.

V soudech o tom, jaký vliv bude mít výuka na dálku na sociální vývoj dětí, je Kubíčková opatrná. Podle ní to záleží na každém jednotlivci.

Dodala, že děti nyní přichází o základní jistoty a stability, což mohou vnímat negativně. Neměly by mít pocit, že nemohou do školy, protože něco udělaly špatně. "I dospělí by proto měli v přijatelné podobě a formě mluvit o tom, že také žijí v nejistotě a nestabilitě a že jsou si toho vědomi, ale že tu stále pro dítě jsou a mohou se o tom bavit," uzavřela.