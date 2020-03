Odborářka vyčetla Vojtěchovi, že situaci v domovech neřešil včas

Praha - Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková vyčetla ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), že ohledně koronaviru včas neřešil situaci v sociálních službách. V dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, že distribuce ochranných pomůcek poskytovatelům služeb stále nefunguje. Zopakovala, že domovy seniorů nemají podmínky pro to, aby splnily páteční ministerské nařízení, které má zabránit rozšíření nákazy.

Podle Žitníkové bylo chybným rozhodnutím, že stát nezásoboval poskytovatele sociálních služeb průběžně. Jednotliví poskytovatelé přitom na nedostatek pomůcek upozorňovali už počátkem března. "Nedostatek pomůcek je limitující," řekla odborářka. Ještě horší situace než s rouškami podle ní nastala s dezinfekčními prostředky.

Ministr Vojtěch se hájil tím, že nejde primárně o jeho odpovědnost. "Nemůže všechno řešit ministerstvo zdravotnictví, to je přece naprosto logické," řekl. Odmítl tvrzení, že stát nechal seniory napospas koronaviru. Připomněl, že mezi prvními mimořádnými opatřeními byl zákaz návštěv v domovech seniorů.

V pátek ministerstvo nařídilo, aby domovy pro seniory vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Musí také ráno a večer všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity.

"On možná pan ministr ani neví, jak to v těch zařízeních vypadá," poznamenala Žitníková s tím, že v 90 procentech domovů nelze nařízení ohledně oddělení prostor stavebně řešit. Podotkla také, že domovy nemají k dispozici bezkontaktní teploměry a že personálu je kritický nedostatek.

Odboráři proto chtějí, aby se nemocní klienti přesunuli do nemocnic, kde by měli k dispozici nepřetržitou péči a lékařský dohled, zatímco do domovů lékař jen dochází. Ministerstvo vyčlenilo pro klienty s lehčími příznaky nemoci COVID-19 celkem 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně. Plošné přesuny ale ministr odmítá.

"Pokud budeme všechny pacienty umisťovat do nemocnic, velmi brzy zahltíme jejich kapacitu a ta bude chybět pro závažně nemocné," zopakoval dnes. Podle Vojtěcha není správné vyjímat seniory z prostředí, na které jsou zvyklí.