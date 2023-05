Odboráři z ČMKOS představí své výhrady k vládnímu úspornému balíčku

Praha - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) se chystá dnes podrobněji představit své výhrady k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Doložit je chce na propočtech dopadů jednotlivých opatření na zaměstnance a jejich rodiny. Odbory vládní záměry k ozdravení financí ostře kritizují. Staví se proti změnám DPH, obnovení nemocenských odvodů u zaměstnanců či snížení sumy na platy ve veřejném sektoru. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s několika stovkami tisíc členů. Svazy už v pondělí kvůli balíčku vyhlásily stávkovou pohotovost.

Česko hospodaří v posledních letech každý rok se stomiliardovými schodky. Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

Podle vedení odborové konfederace návrhy míří proti zaměstnancům a jejich rodinám i proti důchodcům. Předáci zmínili snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, obnovení nemocenských odvodů u zaměstnanců či zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. V chystaných změnách penzí nesouhlasí třeba s dalším zvyšováním důchodového věku nad 65 let či se snižováním nových penzí. Požadují také dřívější důchod pro náročné profese bez krácení pobírané částky.