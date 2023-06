Odboráři z ČMKOS budou jednat o dalším postupu proti vládnímu balíčku

Praha - Odboroví předáci z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) budou dnes v Praze jednat o dalším postupu proti vládnímu konsolidačnímu balíčku a dalším úsporným návrhům kabinetu. V polovině května kvůli vládním plánům svazy vyhlásily stávkovou pohotovost. Na poslední červnový týden plánují po republice protestní akce.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů asi s 270.000 členů. O postupu bude jednat dnes rada konfederace, kterou tvoří šéfové svazů a vedení centrály.

Odboráři vládní plány k ozdravení financí kritizují. Podle nich míří proti zaměstnancům a důchodcům. Výhrady mají hlavně ke změnám DPH, zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či rušení daňových slev u zaměstnaneckých benefitů. ČMKOS přišla s vlastním návrhem 12 kroků. Mezi nimi je zrušení EET a daňových změn z posledních let. Celkový přínos odboráři spočítali na 151,5 až 163,5 miliardy korun. Premiér Petr Fiala (ODS) už dřív řekl, že odborářské návrhy nejsou realistické a konsolidaci veřejných financí by nezajistily.

Odbory si stěžují na to, že s nimi kabinet o svých záměrem předem nejedná a jejich připomínky nebere v potaz. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden po jednání vládních politiků s odboráři řekl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Debatu experti povedou podle Stanjury ale ještě o nastavení danění u zaměstnaneckých benefitů.

Vláda by měla balíček projednávat 28. června. ČMKOS oznámila, že v poslední červnový týden svazy uspořádají protestní akce. Svaz KOVO svolává demonstraci na 27. června do Ostravy, ve stejný den by se měl konat protest ve Zlíně. Protestní shromáždění odborářů veřejného sektoru se uskuteční 29. června v Praze.