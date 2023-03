Odboráři protestovali u sídla vlády, s předáky vystoupili nevládní politici

Praha - Několik tisíc odborářů a odborářek protestovalo před sídlem vlády proti zvyšování důchodového věku na 68 let a proti evropské emisní normě Euro 7 se zákazem prodeje benzinových a naftových aut po roce 2035. Ke Strakově akademii je svolal nejpočetnější odborový svaz KOVO. Žádá mimo jiné dřívější penze pro náročné profese či daňovou reformu. Kabinet si požadavky zatím nevyslechl, dnes zasedá v Jeseníku. Na odborářské akci vystoupili s kritikou vlády politici opozičních a mimosněmovních stran. Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš vyzýval k protivládním protestům. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) zástupci stran, které nevyhrály ve volbách, dnešní odborářskou demonstraci do jisté míry zneužili pro své politické cíle.

Autobusy s odboráři dorazily dopoledne na Letnou. Odtud se účastníci protestu vypravili v průvodu ke Strakově akademii. Na akci dohlížela policie, část nábřeží kvůli pochodu uzavřela. Demonstrace u sídla vlády trvala asi 100 minut. Na místě byly podle pořadatelů více než 2000 lidí, podle policie pak několik tisíc. Kolegy ze svazu KOVO přišli podpořit zástupci odborů stavařů, školských či zdravotnických i z automobilky Škoda z Mladé Boleslavi. S sebou měli účastníci vlajky svých svazů, řehtačky, trumpety, píšťalky i bubny. Přinesli transparenty. Kousek od pódia stála skupina komunistů s rudými vlajkami. Vidět bylo i velké množství národních vlajek.

"Zvali jsme i zástupce vlády, ale ti mají z nás strach... Proto pan premiér dnes doslova utekl na druhý konec republiky do Jeseníku," řekl na začátku protestu předák svazu KOVO Roman Ďurčo. Odboráři KOVO přišli se šesti požadavky. Podle nich by měla vláda se zástupci všech stran, odborů a zaměstnavatelů diskutovat o možné úpravě důchodového systému, předložit novelu se zavedením dřívější penze pro náročné profese, přestat "vypouštět balonky" ke svým návrhům, přijmout "spravedlivou daňovou reformu", hájit české zájmy v EU bez dopadu na domácí průmysl a vést sociální dialog. Pokud to nesplní, měla by odstoupit.

Na pódiu vedle předáků s kritikou vlády vystoupili šéf poslanců SPD Radim Fiala, šéfka komunistů Kateřina Konečná, předseda ČSSD Michal Šmarda a lídr ANO Andrej Babiš. Ten vyzýval odboráře k protivládním protestům. "Prosím, zorganizujte to, my vás podpoříme... A to my chceme bojovat s vámi proti nim (proti vládě). Vy odboráři to máte v rukou. Pokud se zorganizujete všichni a každý ukecá někoho, aby přišel, tak potom ta Letná," uvedl Babiš.

Premiér před zasedáním vlády v Jeseníku novinářům řekl, že význam protestů nechce snižovat. Podle něj strany, které nevyhrály minulé volby, trochu odbory zneužily pro své politické cíle. Za paradoxní Fiala považuje i to, že se protest týkal důchodové reformy, která se ale teprve připravuje. U emisní normy Euro 7 vnímá odborářský nesouhlas spíš jako podporu vládních postojů, když kabinet usiluje o změnu předpisu.

Podle vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je protest demonstrací "za každou cenu" a míří proti věcem, která vláda nechystala. Minulý týden řekl, že s návrhem na uzákonění důchodového věku na 68 let nepočítá. Ministři před příchodem na jednání odmítli, že by vláda do Olomouckého kraje před odborářskou akcí utekla. Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) byl výjezd v plánu dlouho. Bartoš připomněl, že Babiš před lety ještě jako člen vlády sám mluvil o nutnosti zvyšovat věk odchodu do důchodu.

Také některým odborářům ze svazů veřejného sektoru vystoupení politiků na odborářské demonstraci vadila. ČTK řekli, že tak odbory podle nich ztrácejí "poslední zbytky legitimity".