Ostrava - Odboráři, kteří se obávají o osud hutního podniku ArcelorMittal Ostrava (AMO), poslali další dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Žádají ho o pomoc. Pokud se novým majitelem podniku stane britská společnost Liberty House, hrozí podle nich ostravské huti likvidace. ČTK to dnes řekl předseda Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Petr Slanina. Zástupci Liberty už dříve uvedli, že pro AMO chystají prorůstový strategický plán.

AMO patří do skupiny ArcelorMittal, kterou vlastní indický miliardář Lakšmí Mittal. Skupina musí ostravský podnik a několik dalších závodů v Evropě podle podmínek Evropské komise prodat, protože koupila největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a měla by tak na evropském trhu příliš velký podíl. Liberty House, jež se má stát novým majitelem, patří do globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty.

"Zjistili jsme na stránkách Evropské komise, že rozhodování o vhodnosti kupce Liberty House přešlo do nového řízení, takzvaného zkráceného řízení," řekl Slanina. Je už podle něj daný i termín, dokdy má bát transakce hotova - 26. duben. "Nevíme, jestli je to jenom legislativní posun, jestli to má něco společného s tím, že v květnu jsou volby do europarlamentu, nebo jestli už je rozhodnuto a jenom se mají dořešit legislativní věci. Proto jsme upozornili pana premiéra, aby nějakým způsobem zjistil, o co se jedná," řekl odborový předák.

Pokud bude Liberty House postupovat tak, jak odborářům nastínila, hrozí podle Slaniny firmě likvidace. Odborář uvedl, že Liberty chce vytvořit strukturu firem umístěných nad společností, která má sloužit k nákupu akcií AMO. "Z toho nám jednoznačně vyplývá, že nás chtějí koupit metodou Leveraged buy-out," řekl Slanina.

Při takzvaných Leveraged buy-out metodách je převzetí firem z větší části financováno zadlužením přímo kupované firmy. "Společnost, která by jakoby byla nad námi, si vezme úvěr a v momentě, kdy budeme majetkem Liberty House, tak nás přesunou do té společnosti," řekl Slanina.

Liberty by si tak vlastně koupila ostravskou huť za její vlastní peníze. "Při předešlých jednáních nám sdělili i výši úroku. Nemohu ji uvést, nicméně na základě informací znalců nám ta výše úroků říká, že by to mohlo být pro naší společnost likvidační," řekl Slanina.

Podle odborářů navíc může být transakce provázána s koupí závodu v Rumunsku, který je dlouhodobě ve finančních obtížích, a hrozí tak, že by i cena rumunského podniku byla financována z prostředků ostravské huti. Ani skupina ArcelorMittal se podle odborářů nechovala jako dobrý hospodář, ostravský podnik dostatečně nerozvíjela a dlouhodobě ho podinvestovávala, Liberty House by však byla ještě mnohem horším majitelem a několikanásobně by zvýšila riziko úpadku firmy.

Společnost Syndex, jež poskytuje poradenství například Evropské radě zaměstnanců, už dříve uvedla, že Liberty nemá na koupi dost peněz. Společnost Liberty House oproti tomu několikrát uvedla, že na převzetí všech závodů včetně ostravské huti je finančně dobře připravena.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. V roce 2017 dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má 6500 zaměstnanců.