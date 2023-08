Odboráři jsou změnami v balíčku zklamaní, zůstávají ve stávkové pohotovosti

Praha - Odboráře zklamaly změny ve vládním ozdravném balíčku, na kterých se dohodla koalice. Obrátit se chtějí na poslance, aby materiál ještě upravili při projednávání ve Sněmovně. Odborové svazy zůstávají dál ve stávkové pohotovosti. Předáci se chtějí soustředit na stanovení dalšího postupu. ČTK to dnes řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů.

Odbory a zaměstnavatelé usilovali společně o devět změn v balíčku. Koaliční politici vyhověli částečně třem požadavkům.

"Vláda prohospodařila možnost udělat z balíčku relativně moudrý krok. Místo nutné korekce provedla kosmetické změny. Názor těch, kteří společné stanovisko hledají nelehko (odboráři a zaměstnavatelé), nevyslyšela," řekl Středula.

Odboráři a zaměstnavatelé společně navrhovali zachování daňového zvýhodnění benefitů, mírnější navýšení úhrad při těžbě než ve vládním balíčku, úpravy pravidel u dohod o provedení práce (DPP), osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitosti, zrušení daňových návrhů u příspěvků na stravování, zachování daňového odpočtu u členských příspěvků odborům, nesnižování sociálního fondu vysokých škol, nesnižování fondu kulturních a sociálních potřeb a zachování osvobození energeticky náročných provozů od daní na plyn a elektřinu. Mezi změnami balíčku, na nichž se koalice shodla, je příprava zjednodušení zamýšlené evidence dohod. Daň z nemovitostí u pozemků by mohly obce stanovit poloviční a u vymezených zaměstnaneckých benefitů by bylo daňové zvýhodnění do poloviny průměrné mzdy.

Středula podotkl, že zatím není zřejmé, na čem přesně se lídři koalice dohodli. Nutné je počkat na paragrafy. Odborář zmínil, že není třeba jasné, zda se má brát u benefitů v potaz průměrná mzda celostátní, z podnikatelského sektoru, nebo zaměstnancova. Podle předáka nové nastavení situaci zkomplikuje, přibude administrativy. S připravovanými změnami u dohod, které se týkají technického řešení či ohlašovacích lhůt, odbory souhlasí. Naopak jim vadí zdanění energeticky náročných provozů. Podle odborářů tak výroba i produkty zdraží.

Svazy ČMKOS zůstávají dál ve stávkové pohotovosti. Nyní se předáci chtějí soustředit na další postup. O možných krocích budou jednat v září. Kvůli balíčku se chtějí obrátit obrátit na poslance, aby v něm provedli ještě změny ve Sněmovně. Zaměstnavatelé oznámili už ve čtvrtek, že i oni budou se zákonodárci o úpravách jednat.

ČMKOS podobu balíčku kritizuje od počátku. Nesouhlasí se snížením sumy na platy, obnovením nemocenského pojištění pro zaměstnance či změnami DPH. Navrhuje svých 12 kroků k ozdravení rozpočtu. Mezi nimi je zrušení daňových změn z posledních let či obnovení EET.