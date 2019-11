Odborář kritizuje fond, že povolil dřívější otevření mladého vína

Praha - Předseda zemědělských odborů Bohumír Dufek kritizuje Vinařský fond ČR za to, že povolil otevření svatomartinských vín už 8. listopadu, aby se mohla pít o víkendu před pondělním svátkem svatého Martina. Rozhodnutí rady fondu je podle něj nevysvětlitelné, nedovede si představit, že by se kvůli skupině podnikatelů přesouvaly jiné svátky nebo tradice, například oslavy 28. října nebo 17. listopadu. Ředitel fondu Jaroslav Machovec na dotaz ČTK kritiku odmítl, podle něj by se svatomartinské oslavy konaly bez ohledu na fond už o nadcházejícím víkendu.

"Tradici nelze změnit, lze ji jen zrušit nebo zneužít. A to je případ tohoto kroku. Není možné na úkor této tradice takto podlézavým způsobem preferovat obchodní organizace a supermarkety. Zneužitím tohoto termínu hrozí znehodnocení této obchodní značky," napsal Dufek ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD), od kterého očekává reakci vůči členům rady fondu.

Machovec uvedl, že je fond rád, že se mu povedlo v Česku obnovit svatomartinskou tradici, kromě vína i se spoustou dalších zvyků. "Jsme tomu velmi rádi, ale právě masivní rozšíření a popularita tohoto svátku přináší pro svatomartinské víno také rizika. Datum 11. listopadu letos připadá na pondělí, ale bez ohledu na Vinařský fond a svatomartinská vína celá řada svatomartinských slavností proběhne už o víkendu 8. až 10. listopadu," uvedl Machovec.

Podle něj nemá na rozdíl od povolení vína fond na svatomartinské slavnosti žádný vliv. "Díky výjimečné změně podmínek tak ale bude možné svatomartinská vína podávat i na těchto akcích," dodal.

Vinařský fond povolil prodej těchto mladých vín už od pátku 8. listopadu. Vyhověl tak přání vinařů a obchodníků, kteří chtěli pořádat svatomartinské hody už o víkendu 9. a 10. listopadu. Největší svatomartinský košt vín se ale uskuteční jako každoročně 11. listopadu v 11:00 na brněnském náměstí Svobody, kde lidé budou moci ochutnat 100 vín od 100 vinařů. Pod značkou Svatomartinské se letos bude prodávat 366 vín od 97 vinařů a vinařství.

Značka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond, který ochrannou známku každoročně propůjčuje vinařům. Letos fond popatnácté organizuje propagaci vín pod jednotným logem, svatomartinská vína jsou označená na etiketě symbolem svatého Martina na koni.