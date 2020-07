Odběrové místo v Kolíně otevřené kvůli Církvici navštívilo 13 lidí

Kolín/Kutná Hora - Odběrové místo na testování nákazy covidem-19 v Kolíně, které se o víkendu mimořádně otevřelo v reakci na rostoucí počet nakažených na Kutnohorsku, navštívilo dnes 13 lidí. ČTK to řekl ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel. Podle něj jde o minimum lidí, všichni testování měli doporučení od hygieniků nebo praktických lékařů. Na Kutnohorsku začala dnes kvůli ohnisku nemoci v Církvici platit přísnější hygienická opatření.

V Kolíně dosud odběrové místo fungovalo jen ve všední dny, kvůli rostoucímu počtu nakažených n Kutnohorsku bude až do odvolání fungovat i v sobotu, a to vždy od 7:00 do 12:00. V neděli pak bude odběrové místo pro lidi k dispozici v Kutné Hoře ve stejný čas.

Nové ohnisko nemoci covid-19 se objevilo minulý týden v církvické pobočce firmy HR Partner CZE, její provoz byl uzavřen. Původně tam bylo nakaženo 13 lidí, poté začali přibývat další. Kontakty nemocných jsou v karanténě a hygienici je testují. V pátek hygienici uvedli, že nakažených je už 39.

Na Kutnohorsku začala dnes platit přísnější hygienická opatření kvůli koronaviru. Ve veřejných vnitřních prostorech musejí lidé nosit roušky, omezeny jsou hromadné akce a zakázány návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory. Mimořádné opatření hygienici vydali v pátek kvůli ohnisku nákazy v Církvici, platí od půlnoci na dnešek.

Počet účastníků venkovních akcí nesmí přesáhnout 300 a ve vnitřních prostorech 200. V restauracích musejí lidé dodržovat odstup alespoň dva metry. U stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé s výjimkou členů domácnosti nebo blízkých osob. Používat by se měla dezinfekce. Na koupalištích může být ve stejný čas maximálně 500 lidí, i tam musejí lidé dodržovat rozestupy a musí být zajištěna dezinfekce.

Nemocnice v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi zakázaly návštěvy, následovaly je i domovy pro seniory v Čáslavi, Kutné Hoře a Uhlířských Janovicích a nově v Kolíně.