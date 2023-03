Od září začnou platit novinky v STK pro historická vozidla

Praha - Provozovatele veteránů od 1. září letošního roku čeká povinnost s historickým vozidlem absolvovat technickou kontrolu, dosud stačila kontrola historické původnosti vozidla. Nově bude také možnost registrovat vozidlo jinde než v místě bydliště, a to na obecních úřadech s rozšířenou působnosti ve všech krajských městech. Ve Středočeském kraji to bude v Kolíně, v Praze registr vede magistrát. Také se prodlouží platnost technické kontroly ze dvou na pět let. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo dopravy.

Aby provozovatel historického vozu splnil technickou kontrolu, musí se dostavit na jakoukoliv autoklubovou testovací komisi, která ověří historickou původnost vozidla. Poté, pokud komise uzná původnost vozidla, se provozovatel dostaví k technické kontrole. V ní se bude přihlížet ke stáří automobilu.

Proto byly vytvořeny tři kategorie veteránů - novodobá historická vozidla (od 1. července 1972), poválečná vozidla (od 1. července 1953 do 30. června 1972) a předválečná a válečná vozidla (do 30. června 1953). Po splněné technické kontrole může dát provozovatel historické vozidlo zapsat do registru historických a sportovních vozidel.

V Česku bylo v loňském roce podle předsedy Klubu historických vozidel Praha Bedřicha Dandy registrovaných okolo 25.000 historických vozidel a dalších zhruba 10.000 veteránů bez registrace se nacházelo ve stodolách či garážích majitelů. Registrovaných osobních vozů celkem bylo loni v ČR podle Svazu dovozců automobilů přes 6,4 milionu.

S novými podmínkami počítá loňská velká novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. První část zákona, která se týká především evidenčních kontrol a přepisů vozidel, vstoupila v účinnost od 1. března. Další část, kde jsou zahrnuty právě STK pro historická vozidla, pak začne platit 1. září. Od 1. ledna příštího roku je pak naplánováno zrušení povinnosti mít velký technický průkaz. Řidiči tak místo dvou průkazů budou nově potřebovat jen malý technický průkaz, který bude doplněn o některé údaje.