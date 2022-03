Od úterka bude vnitro vydávat víza za účelem dočasné ochrany

Praha - Ministerstvo vnitra bude od úterka lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou vydávat víza za účelem dočasné ochrany, nahradí dosud vydávaná speciální dlouhodobá víza. Pro držitele staršího typu se nic nemění, do systému dočasné ochrany budou automaticky převedeni. Po jednání Ústředního krizového štábu to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ředitelka odboru azylové a migrační politiky (OAMP) ministerstva vnitra Pavla Novotná doplnila, že o dočasnou ochranu mohou uprchlíci z Ukrajiny požádat kdekoli v EU. V zemi, kde o ni požádají, budou čerpat pomoc podle tamního práva, do ostatních států unie pak budou moci vycestovat a znovu se vrátit. Podle českého práva tak budou moci mimo ČR bez víza na 90 dnů. Kdo bude potřebovat cestovní průkaz pro cestu mimo EU, bude moci požádat o jeho vydání, doplnila.

Náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek upozornil na to, že řízení o dočasné ochraně bude časově náročnější než současné vydávání speciálních víz. Je k němu také zapotřebí cestovní doklad. "V ojedinělých případech budeme vydávat cestovní průkazy totožnosti, nicméně zásoba těchto dokladů je omezená a budeme je vydávat jenom v případech zvláštního zřetele hodných," řekl Vondrášek.

S udělenou dočasnou ochranou mohou lidé pobývat na území České republiky až rok, maximálně do 31. března 2023. Umožní přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, volný přístup na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování. Rakušan příchozí z Ukrajiny vyzval, aby nahlásili svou aktuální adresu pobytu, případné změny adresy mají hlásit na OAMP.

Podle Rakušana Česko dosud lidem z Ukrajiny vydalo 205.500 speciálních víz. Podle údajů od mobilních operátorů se předpokládá, že na území České republiky je přes 270.000 uprchlíků. Čísla příchozích podle Rakušana v posledních dnech klesají, nemusí podle něj ale jít o definitivní trend. Zvýšil se také počet odchodů lidí z České republiky do jiných zemí Evropské unie.

Vláda ve středu posoudí nouzový stav i ubytování Ukrajinců ve státním

O prodloužení nouzového stavu kvůli migraci z Ukrajiny napadené Ruskem požádá ministr Rakušan vládu ve středu. Dokdy by měl platit, plánuje s ministry ještě prodiskutovat. Návrh na prodloužení nouzového stavu podléhá souhlasu Sněmovny. Rakušan po dnešním zasedání krizového štábu novinářům také řekl, že ve středu chce na vládě vyhodnotit tabulku s informacemi o využití ubytovacích kapacit státních institucí pro uprchlíky. Data mají organizace dodat do dnešní půlnoci, v úterý je ministerstvo dá do ucelené formy.

Kabinet zatím nouzový stav vyhlásil na 30 dnů 4. března. Za tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu počet uprchlíků v Česku překročil čtvrt milionu. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy, zopakoval dnes ministr vnitra. Rakušan už dříve uvedl, že vláda ke krizovému řízení a rychlému přijímání opatření na pomoc příchozím právní rámec nouzového stavu potřebuje. Zmínil, že je tak například možné uprchlíky rozdělovat mezi kraje a že víza mohou vyřizovat i policisté. Vicepremiér dnes znovu zdůraznil, že se nouzový stav teď nijak nedotkl a ani po případném prodloužení lidí nedotkne. Opoziční hnutí ANO prodloužení nouzového stavu blokovat ve Sněmovně podle nedělního vyjádření šéfky frakce Aleny Schillerové nebude, po vládě ale chce krátkodobý a střednědobý plán řešení uprchlické krize. Měl by zahrnovat oblasti, jako je bezpečnost, bydlení, školství, zdravotnictví nebo trh práce. "Zatím je patrné, že ministři problémy spíše záplatují, než nějak systematicky řeší," uvedla. Hnutí SPD podle předsedy svého poslaneckého klubu Radima Fialy prodloužení nepodporuje. O uprchlické krizi přijede do Česka jednat zástupce Evropské komise Do Česka přijede ve čtvrtek o uprchlické krizi jednat zástupce Evropské komise. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček po dnešním jednání ústředního krizového štábu uvedl, že půjde o zástupce generálního ředitelství humanitární pomoci, o situaci v Česku bude jednat dva dny. Česko před týdnem požádalo kvůli přílivu uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem EU o zaslání 25 modulových táborů celkem pro 50.000 lidí. Zatím na výzvu reagovala Německo nabídkou 500 lehátek a Rakousko nabídkou jídelních setů, uvedl Vlček. Vlna uprchlíků v posledních dnech podle Vlčka polevila, zvýšil se také počet uprchlíků, které přes Česko projíždějí do dalších evropských zemí. Ministr Rakušan v neděli zopakoval, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu do Česka uprchlo na 270.000 lidí. K neděli získalo od začátku ruské invaze speciální víza více než 205.456 lidí prchajících z Ukrajiny. Na cizinecké policii se dohromady nahlásilo 109.730 lidí, v neděli jich bylo 1933. Ode dneška mohou lidé se speciálním vízem pracovat bez pracovního povolení, mohou také žádat o novou humanitární dávku 5000 korun. Nejvíce lidí, kteří z Ukrajiny uprchli kvůli válce, je podle statistik ministerstva vnitra stále v Praze, jejich počet se blíží 50.000. Následuje Středočeský kraj se skoro 30.000 lidmi a Jihomoravský, kde jejich počet přesáhl 20.000. Nejméně lidí, pod 6000, je stále v Olomouckém a Zlínském kraji.