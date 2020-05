Od středy lze na 48 hodin cestovat mezi ČR a SR

Praha - Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Kontroly budou pouze namátkové. Občané EU mohou do ČR na 72 hodin za prací či rodinou. Pro lety v Schengenu se budou moci od úterý využít další letiště v ČR v Brně, Ostravě, Karlových Varech, Pardubicích a Praze-Kbelích, rozhodla vláda.

"Teď jsem mluvil se slovenským premiérem Igorem Matovičem a dohodli jsme se, že od středy 27. 5. umožníme českým a slovenským občanům cestovat mezi našimi státy, pokud se vrátí zpět do 48 hodin. Bude to možné bez testů a bez karantény. Kontrolovat by to měli slovenští policisté," napsal premiér.

"Jsme domluveni, že ministerstvo zdravotnictví svým opatřením toto zavede. Uvedeme to v mimořádném opatření jakožto výjimku od středy," řekl po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Nemůžeme úplně exaktně kontrolovat pohyb každého člověka, ale věřím tomu, že lidé v tomto směru budou zodpovědní a nebudou riskovat nějaké postihy, pokud by zde byli delší dobu bez negativního testu," dodal.

"Jinak platí to, co jsme avizovali, že pracujeme na celkovém rozvolnění režimu cestování. Chtěli bychom to představit příští týden," řekl také Vojtěch. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Původně Vojtěch hovořil o tom, že takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, dnes ale mluvil o termínu o týden pozdějším.

Bratislava minulý týden umožnila obyvatelům země pod Tatrami vycestovat na 24 hodin do osmi evropských států, včetně Česka, Rakouska a Maďarska, aniž by po návratu na Slovensko museli nastoupit do karantény nebo předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Maťovič už dříve uvedl, že se od středy uvedená doba prodlouží na 48 hodin a na stejnou dobu by Bratislava mohla umožnit vstup obyvatelům Česka, Rakouska, Maďarska, Polska, Chorvatska, Německa, Slovinska a Švýcarska na Slovensko bez potvrzení o testu.

Dodržování nařízení na slovenských hraničních přechodech ověřují policisté. Zájemci o vycestování musí vyplnit formulář, do kterého hlídka zapíše čas překročení hranic a který se zkontroluje při návratu osoby.

Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg dnes po videokonferenci se svými protějšky z Česka, Slovenska, Maďarska uvedl, že by se hranice mezi těmito zeměmi mohly zcela otevřít v polovině června. Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok ale v prohlášení uvedl, že postoj Slovenska bude záviset na vývoji epidemiologické situace.

Občané EU mohou do ČR na 72 hodin za prací či rodinou

Občané Evropské unie a cizinci, kteří mají přiznané postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, nově budou moci od úterý maximálně na dobu 72 hodin vstoupit na území České republiky. Musejí ale mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy osob, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Musejí také zároveň doložit adresu, na které se budou zdržovat. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zákaz vstupu se nebude vztahovat ani na občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem studia na vysoké škole, pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu na covid-19. Týkat se nebude také pracovníků do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května.

Zákaz vstupu cizinců do Česka byl původně vázán na nouzový stav, od minulého týdne platí jako mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo s výjimkami příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu. Na území Česka mohou od 11. května s negativním testem na koronavirus také občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.

Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem

Od úterý budou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové, se zeměmi se otevřou všechny silniční a železniční přechody. Na dnešním zasedání schválila vláda návrh vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům. Ministerstvo vnitra to sdělilo v tiskové zprávě.

"V rámci rozvolňování podmínek budou kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem cílené a namátkové, policie nebude kontrolovat každého cestujícího. Místa bude policie vybírat flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky. Dojde tak k zásadnímu snížení personální náročnosti kontrol pro policii a otevření dalších míst pro překračování hranic," uvedl resort.

Překračovat hranice na stanovených místech bude možné bez časového omezení. Pro lety v schengenském prostoru se budou moci využít letiště v Brně-Tuřanech, Karlových Varech, Ostravě-Mošnově, Pardubicích a Praze-Kbelích. Dosud byla pro mezinárodní lety otevřena pouze pražská Ruzyně.

Za překročení vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic nebo úmyslné vyhnutí se kontrole hrozí pokuta až 50.000 korun. Za nedodržení opatření ministerstva zdravotnictví, například nedodržení podmínky předložit negativní test, nedodržení karantény nebo nezákonný vstup na území, je možné uložit pokutu až milion korun.

Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česko upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Mluvil o tom minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mezi nerizikovými státy by podle něj byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko, Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) později hovořil také o Řecku a Bulharsku.

Petříček minulý týden po videokonferenci se slovenským a rakouským protějškem také uvedl, že s Rakouskem panuje shoda na tom, že by se mohly hranice mezi zeměmi do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény. Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. Premiér Andrej Babiš (ANO) by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely k volnému cestování 15. června.

Podle rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, jehož dnes citovala agentura APA, by se hranice mezi Rakouskem, Českem, Slovenskem a Maďarskem mohly zcela otevřít právě v polovině června. Řekl to po dnešní videokonferenci se svými protějšky ze tří sousedních zemí. Rozhodnutí by podle něj mohli už brzy přijmout premiéři čtveřice středoevropských zemí.

Šéf rakouské diplomacie zároveň naznačil, že slovenská pozice je nadále opatrná. Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v prohlášení uvedl, že postoj Slovenska bude záviset na vývoji epidemiologické situace. Podle premiéra Igora Matoviče by Bratislava mohla turistům z několika států včetně ČR nejprve umožnit vstup do země na 48 hodin.

Podle dat Policie ČR, která zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1,552.000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1,637.000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14.000 osobám a příjezd do Česka 24.000 lidem.