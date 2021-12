Praha - Od Štědrého dne do 2. února bude letos hrát pražská Loreta vánoční píseň. Koledu naposledy hrála na konci 19. století, kdy se ještě melodie automatu pravidelně měnily. Název konkrétní skladby zůstane do Štědrého dne tajemstvím. Již tento víkend, a pak ještě čtvrtý adventní, bude akce Betlémské putování z kláštera do Lorety. ČTK o tom informovala kurátorka sbírek Lorety Markéta Baštová.

"Chtěli bychom přispět k duchovnímu naladění Pražanů i návštěvníků města a nabídnout jim alternativu zážitku namísto nákupní horečky a předvánočního shonu. Naše komorní zážitkové prohlídky mohou být dobrou volbou pro ty, co chtějí vybočit z konzumního stereotypu," uvedla Baštová.

V rámci Betlémského putování se výjimečně zpřístupní prostory části kapucínského kláštera. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout proslulý kapucínský betlém s figurami v životní velikosti, ale také rajský dvůr kláštera, velký refektář, prostory bývalé lékárny nebo klášterní zahradu, táhnoucí se až k Novému Světu. Druhá část prohlídky je zaměřena na Loretu a vánoční motivy v ní. Více informací se nachází na stránkách Lorety.

Loretánské zvony se poprvé rozezněly na svátek sv. Václava roku 1695. Kostelu je věnoval bohatý malostranský obchodník Eberhard z Glauchova. Autorem 27 zvonků je amsterodamský městský zvonař a dělolijec Claude Fremy. Hrací mechanismus sestavil a na hodinový stroj napojil pražský hodinář Petr Neumann. Kromě automatického přehrávání lze zvonkohru obsluhovat i pomocí klaviatury. Má rozsah dvě a půl oktávy a dodnes se na ní hraje o církevních svátcích.

Zvonohra na pražské Loretě loni v květnu zhruba po 100 letech změnila melodii. Místo písně Tisíckráte pozdravujeme Tebe mohou Pražané a návštěvníci hlavního města každou hodinu slyšet barokní mariánskou melodii Maria, Maria, nad slunce jasnější. Změna je návratem k původní tradici, kdy se melodie často měnily. V 18. století se písně střídaly třeba i desetkrát či dvanáctkrát ročně, a to podle svátků a měnících se období církevního roku.

Zvonohra je sestavena tak, aby se melodie mohly měnit snadno. Stačí do stroje vložit novou sadu kovových lišt, na kterých je pomocí kolíčků skladba "naprogramována". Jak se má tento důmyslný mechanismus používat, ale obsluha zvonohry časem zapomněla. Proto melodie Tisíckráte pozdravujeme Tebe vydržela na repertoáru zvonohry tak dlouho.

Loni v září si první skupina zájemců na Hradčanech prohlédla mechanismus zvonohry pražské Lorety a vzácné archiválie při příležitosti 325. výročí jejího zprovoznění.