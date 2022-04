Od soboty budou zrušena veškerá opatření pro příjezd do ČR ze zahraničí

Praha - Od soboty budou zrušena veškerá protikoronavirová opatření pro příjezd do České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. Na webu to dnes oznámilo ministerstvo zahraničních věcí, vyplývá to také z dokumentu o zrušení opatření ministerstva zdravotnictví. Dosud neplatila od poloviny března žádná omezení pro příjezd ze zemí Evropské unie a z některých dalších mimounijních států.

Při návratu ze zahraničí tak nebude nutné vyplňovat příjezdový formulář či předkládat doklad o negativním testu na koronavirus, prodělání onemocnění nebo o absolvování očkování. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy přímo u přepravce hromadné dopravy, dodalo ministerstvo zahraničí.

"S účinností od 9. 4. vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a ve světě a jeho dopadům byla všechna ochranná opatření zrušena, tak jak se děje postupně i v dalších evropských zemích," sdělil dnes ČTK také mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

V polovině března ministerstvo zrušilo omezení pro příjezd ze zemí EU a dalších evropských států. Zároveň poté zveřejnilo seznam některých mimoevropských zemí, ze kterých mohli přijet za nastavených epidemiologických podmínek všichni lidé. Od soboty tedy bude vstup na území České republiky umožněn všem bez omezení.