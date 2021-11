Od půlnoci bude nouzový stav, adventní trhy nebudou

Praha - Vláda v demisi kvůli zrychlování epidemie koronaviru vyhlásila v Česku opět nouzový stav. Platit bude 30 dní od dnešní půlnoci. Od pátečního večera je pak zakázáno pořádání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Restaurace, bary či kluby musejí mít od pátku zavřeno mezi 22:00 a 05:00. Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude moci maximálně 1000 sedících osob, na další hromadné akce 100 lidí.

Budoucí vláda bude opatření respektovat, podle jejího AntiCovid týmu jsou ale přijímaná ve zmatku. Podnikatelé většinou chystané kroky kritizují. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nevyhnutelné povinné očkování některých profesí a věkových skupin. Pravděpodobně bude povinnost pro lidi od 60 let, diskutovat se bude i o věku nad 50 let. Před Vánocemi do Česka dorazí vakcíny určené dětem od pěti do 11 let.

Kabinet původně zvažoval, že nouzový stav bude spolu s opatřeními platit od nedělní půlnoci. Aktuální epidemická situace ale odůvodňuje podle Babiše okamžité vyhlášení. Vláda musí o vyhlášení stavu nouze neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Babiš řekl, že rozhodnutí už bylo do dolní komory Parlamentu doručeno.

Epidemie v Česku zrychluje už několik týdnů. Testy ve středu potvrdily 18.004 případů covidu, což je nejvyšší středeční hodnota od začátku epidemie. V nemocnicích je s nákazou téměř 6000 pacientů, 850 lidí je v těžkém stavu. Nejhorší situace je na Moravě. Některá zdravotnická zařízení jsou na hraně svých kapacit, také proto dnes záchranáři převezli 19 pacientů z přetížených brněnských nemocnic do Prahy.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se bude epidemie v dalších týdnech zhoršovat, kulminace se očekává kolem Vánoc. Na začátku prosince může být v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče v jeden den až 1100 lidí. Pokud by vláda dnes nepřijala žádná opatření, situace by byla podle ministra ještě horší.

Všechna opatření, která dnes vláda vyhlásila, platí od pátečních 18:00. V obchodních centrech si budou moci lidé vzít jen jídlo s sebou, konzumace v jídelních zónách bude zakázána. Neplatí to pro oddělené prostory restaurací. Lidé nebudou smět na veřejnosti pít alkohol. Zákaz trhů se týká těch, které jsou zřízené speciálně pro předvánoční období. Celoroční tržiště budou moci zůstat otevřené, nebude se tam ale moci jíst a pít.

Pro návštěvníky všech hromadných akcí bude nadále platit povinnost prokázat se kompletním očkováním proti covidu nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Pohřby budou bez omezení maximálního počtu účastníků. Limit 100 lidí ale bude platit třeba pro oslavy, večírky či plesy.

Vláda také schválila pracovní povinnost pro zdravotníky ze zařízení, kde se neléčí covid-19. Platí od pátku 26. listopadu. Vojtěch předpokládá, že ve většině případů půjde o dobrovolnou pomoc. Povinnost nebude platit pro praktické lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, zubaře a gynekology, tedy registrující lékaře, a pracovníky v hospicové péči.

Povinné očkování některých profesí a věkových skupin by podle Babiše mělo platit od 1. února 2022. Z profesí se uvažuje o pracovnících ve zdravotnictví a sociálních službách, policistech, vojácích a hasičích. Evropská komise podle Babiše doporučila, aby certifikát o očkování platit devět měsíců po podání druhé dávky. Očekává, že to upraví i ministerstvo zdravotnictví.

Do Česka dorazí v týdnu od 20. prosince prvních 300.000 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech určené pro děti ve věku pět až 11 let. Doporučení pro schválení vakcíny dnes dala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V Česku by se očkování týkalo asi 390.000 dětí. Česká vakcinologická společnost dokončuje doporučení pro očkování těchto dětí. Dávka pro ně bude asi třetinová.

Krajská nemocnice v Krnově na Bruntálsku zastavila kvůli vysokému počtu pacientů s covidem veškeré plánované operace. V regionu už dříve omezení péče ohlásily například nemocnice v Ostravě, Karviné či Frýdku-Místku. V Jihomoravském kraji se na hranu kapacit dostaly nemocnice v Hodoníně a Ivančicích na Brněnsku. V tomto týdnu vyhlásila stav krajní nouze Nemocnice Vyškov, stav hromadného postižení osob Nemocnice Kyjov.

Špatná situace je ale i v hlavním městě. Dlouhodobě plánované neakutní výkony zastavuje také Fakultní Thomayerova nemocnice, odkládá je i Fakultní nemocnice Bulovka. Od pondělí zastaví plánovanou operační péči i Fakultní nemocnice v Motole.