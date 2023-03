Od povolení léčebného konopí ho lékárny v ČR vydaly přes 360 kilogramů

Praha - Lékárny v ČR od povolení léčebného konopí vydaly přes 360 kilogramů marihuany vypěstované speciálně pro nemocné, tři čtvrtiny v posledních dvou letech. Loni se konopím oficiálně léčilo přes 6000 lidí, většina kvůli chronické neutišitelné bolesti, ale také rakovině, AIDS nebo roztroušené skleróze. Vyplývá to z informací Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL), která spadá pod Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zdravotní pojišťovny za léčební konopí vydaly desítky milionů korun, část ceny si hradí i pacienti.

Léčebné konopí v ČR předepisuje zhruba 210 lékařů. Často ho využívají pacienti s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí nebo poruchami nervových funkcí, například polyneuropatií, které vznikají při některých nádorech a jejich léčbě chemoterapií. Pomáhá také uvolnit svaly pacientům s poškozením míchy a spasticitou, kdy mají nemocní svaly zaťaté tak, že jim to znemožňuje pohyb. Největší podíl, přes 80 procent z 157,5 kilogramu léčebného konopí vydaného v loňském roce, byla pro pacienty s chronickou bolestí, která není utišitelná běžnými léky.

Taková bolest podle odborníků často zůstává i po vyléčení poranění, po zhojení po operaci nebo po vyléčení původní nemoci. "Bolest chronická přetrvává do doby, kdy jakoby pacienta už nemělo co bolet. Ale ono ho to bolí a významně mu to narušuje kvalitu života. A chronická bolest se v tomto případě stává tím onemocněním," uvedla na webu pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) zástupkyně přednostky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Uchytilová, která působí v tamní ambulanci bolesti.

Velkou skupinou jsou podle ní pacienti s nádorovými nemocemi nebo s příčinou v onemocnění metabolického systému, jako je cukrovka. Chronická bolest může být i následkem užívání některých léků. "Bolest je subjektivní, skutečně jsme odkázáni na to, co nám pacient řekne," vysvětlila. Na žádnou objektivní metodu, jak míru bolesti u pacienta "změřit", zatím lékaři podle ní nepřišli.

Existuje mnoho léků proti bolesti, které se užívají pravidelně a třeba i v kombinacích, u některých lidí ale nezabírají. "Samotná farmakoterapie u chroniků málokdy stačí," doplnila lékařka. Nutné je podle ní často i cvičení, elektroléčba, vodoléčba nebo léčba magnety a zapojit je třeba i psychoterapii nebo sociální intervenci v prostředí pacienta, existují i operační zákroky.

Zákonodárci schválili využití konopí k léčbě v roce 2013, k prvním pacientům se dostalo o rok později. Nejprve se dováželo z Nizozemí, od roku 2015 dostala firma Elkoplast ze Slušovic povolení k jeho pěstování v ČR. Cena zahraničního byla kolem 300 korun za gram, domácí firma dodávala státu za 68 korun bez DPH za gram.

V roce 2015 si pacienti vyzvedli v lékárnách 836 gramů léčebného konopí, jeho počet do současnosti vytrvale narůstá. Podle údajů SAKL ho užívalo v roce 2018 průměrně 68 osob měsíčně. Za celý rok 2022 to bylo 6079 osob, průměrně víc než 1880 za měsíc. Lékaři jim předepsali přes 157 kilogramů léčebného konopí.

Původně zdravotní pojišťovny léčbu konopím nehradily, změnilo se to v roce 2020. Od té doby pacientům hradí 90 procent ceny, maximálně 30 gramů měsíčně. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má asi 5,9 milionu pojištěnců, konopí podle mluvčí Viktorie Plívové hradí pro 3256 osob, za které platí 17,2 milionu korun. Za dva roky částka vzrostla o víc než deset milionů a přibylo téměř 1350 pacientů.

Téma konopí, tentokrát k rekreačním účelům, otevřela i současná vláda. Podle studie, kterou připravili Piráti, by stát legalizací marihuany a jejím zdaněním mohl každý rok získávat 650 milionů až 1,8 miliardy korun. Úsporu v případě legalizace konopí vidí také ve vězeňství a soudnictví. Návrh zákona připravují spolu s vládním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem (ODS). Podobně legalizaci připravují i další evropské země včetně Německa. Nelegálně užívá marihuanu podle odhadů asi 125.000 lidí.

Používání léčebného konopí v ČR:

Rok Průměrný počet léčených pacientů / měsíc Počet vydaných kilogramů 2022 1886 (6079*) 157,4 2021 1389 (4601*) 109,4 2020 982 (3755*) 66,97 2019 310 17 2018 68 4,8 2017 - 1,23 2016 - 2,58 2015 - 0,836 2015-2022 - 360,26

zdroj: Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

*unikátních pacientů za celý rok