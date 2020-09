Od pondělí zákaz akcí uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20

Praha - Od pondělí budou zakázány hromadné akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20 lidí. Výjimku budou mít domácnosti, práce v zaměstnání nebo zastupitelstva. V restauracích bude moci být od pondělí maximálně šest lidí u jednoho stolu. Obchodů se podle ministra Prymuly nová opatření nedotknou. Na dva týdny se zavřou SŠ v regionech s větší nákazou. Hudební výchova na ZŠ bude 14 dnů bez zpěvu. Na svatbách a pohřbech bude počet účastníků omezen od 19. října. Přítomno bude moci být nejvýše 30 lidí. V kostelech mají na dva týdny utichnout obřadní zpěvy. Sportovní utkání se budou v ČR od pondělí konat bez diváků.

Divadla a kina budou moci dál hrát až pro 500 lidí, budou ale zakázány přestávky na občerstvení. Omezení se bude týkat představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály. "Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá," uvedl ministr.

"Zpěv je velmi rizikovou aktivitou. Máme o tom důkazy ze světa i z tuzemska," dodal.

Už dříve ministr deklaroval, že nově přijímaná opatření nebudou mít zásadní ekonomické dopady. "Je nám jasné, že v oblasti kultury ekonomické dopady jsou, a budeme o nich nepochybně diskutovat," řekl Prymula. Podle něj jsou ale opatření mírnější než na jaře.

Za dva týdny budou podle něj vydána další opatření, předpokládá, že budou mírnější.

V restauracích bude moci být u stolu nejvýš šest lidí

V restauracích bude moci být od pondělí 5. října u jednoho stolu nejvýš šest lidí. Obchodů se podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nová opatření nedotknou. Novinářům to řekl po dnešním jednání vlády. V minulých dnech avizoval, že by se mohlo omezit shromažďování v obchodních centrech, aby se tam nepřesunuly děti ze škol.

"Nakonec jsme nešli do vyhlášení nějakých specifických nařízení (pro obchodní centra). I ve food courtech tam jsou stoly od sebe dva metry, což považujeme za dostatečné, aby bylo zabráněno šíření nákazy," řekl ministr.

Provoz barů a restaurací omezilo mimořádné opatření už dříve. Nejprve bylo nařízeno uzavření od půlnoci do 06:00. Minulý čtvrtek pak bylo opatření ministerstva zdravotnictví zpřísněno a bary a restauryce musí zavírat už ve 22:00. Do svých prostor navíc mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení.

Na svatbách a pohřbech bude podle ministra počet účastníků omezen od 19. října. Účastnit se jich bude moci nejvýše 30 lidí. Opatření bude platit podle Prymuly dva týdny do konce nouzového stavu. Pokud by se vývoj epidemie zlepšil, může být zmírněno. "Mohl by se maximální počet navýšit třeba na 50 osob, ale to už je spekulace," řekl Prymula. Od pondělí budou nejméně na dva týdny zakázány plesy a podobné akce.

Restaurace byly uzavřené už na jaře, nejprve mohly prodávat jen z okénka, poté se postupně otevřely zahrádky a 25. května mohli znovu hosté i do jejich vnitřních prostor.

Od pondělí se na dva týdny zavřou SŠ v regionech s větší nákazou

Od pondělí 5. října se na dva týdny uzavřou střední školy v okresech, které jsou na takzvaném semaforu nákazy koronavirem označeny červenou nebo oranžovou barvou. O opatřeních rozhodnou hygienici v jednotlivých krajích. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes novinářům řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Opatření by podle něj mělo omezit šíření epidemie covidu-19. Praktická výuka se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v uzavřených školách bude moct konat.

V Česku je podle dat ministerstva školství zhruba 1300 středních škol, do kterých chodí přibližně 420.000 žáků. Ve středních školách pracuje kolem 46.500 učitelů. Červenou barvu má na mapě hodnotící regiony podle rizika nákazy koronavirem v současnosti Praha. Většina okresů je pak oranžová, což značí druhý stupeň nebezpečí. Dalších 18 okresů je zelených v prvním stupni rizika.

Opatření se podle Plagy dotknou také dalších stupňů škol. Na základních školách se od pondělí bude 14 dnů učit hudební výchova bez zpěvu. Tělocvik bude na prvním stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku, řekl ministr. Bez zpěvu bude hudební výchova také ve středních školách a konzervatořích, které zůstanou otevřené, protože jsou v regionech s nižším rizikem nákazy označených zeleně. Naopak v červených a oranžových okresech přejdou od pondělí na výuku na dálku kromě středních škol i základní umělecké školy a vyšší odborné školy, řekl Plaga.

Vláda podle něj dnes schválila také poskytnutí 2,5 milionu respirátorů typu FFP2 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ve školství. Každý by měl dostat deset kusů.

Alespoň jeden nakažený člověk se podle údajů ministerstva zdravotnictví vyskytl k pátku 25. září v 368 základních školách, ve 132 gymnáziích a dalších 213 středních školách. Nákaza se objevila také ve 121 mateřských školách či dětských skupinách, ve 23 vysokých nebo vyšších odborných školách, v 18 základních uměleckých školách a v sedmi dětských domovech či domovech mládeže.

Střední školy se podle Prymuly podílejí na polovině případů šíření nákazy. V úterý uvedl, že je v nich zhruba 2000 případů a v základních školách 2200. "Je třeba říct, že u základních škol do 12 let věku se děti, byť jsou nakaženy, podílejí podstatně méně na šíření nemoci než v tom věku vyšším," řekl.

V kostelech mají na dva týdny utichnout obřadní zpěvy

Počet lidí na církevních shromážděních vláda omezí na dobu dvou týdnů maximálně na sto s dodržením patřičných rozestupů. Při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy. Po mimořádném zasedání vlády o tom novináře informoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Omezení podle něj nebude trvat po celou dobu dnes vyhlášeného měsíčního nouzového stavu. Po dvou týdnech vláda zváží jejich změnu.

Zatím se tedy opatření nedotknou Památky zesnulých 2. listopadu, kdy se římskokatolická církev modlí za zemřelé.