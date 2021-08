Od pondělí se ztíží návrat z Německa, bude mezi červenými zeměmi

Praha - Od pondělí se turistům ztíží návrat ze sousedního Německa, na mapě cestovatele se přesune do zemí s vysokým rizikem nákazy covidem-19 označenými červenou barvou. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Při návratu z červených zemí musí lidé v ČR podstoupit PCR test a do jeho výsledku zůstat v samoizolaci. Výjimku mají očkovaní a ti, kteří v posledním půlroce prodělali covid-19. Dosud bylo Německo mezi zeměmi se středním rizikem označenými oranžově, při návratu z těchto států jsou podmínky mírnější.

Změny vycházejí z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Na přesun Německa upozornil na twitteru i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Už i Německo se nově na mapě ECDC objevilo mezi tzv. červenými zeměmi. Tedy státy s vysokým rizikem nákazy. Znova bych vás chtěl požádat, abyste byli opravdu opatrní. A pokud ještě nejste, nechte se prosím očkovat," napsal. V Německu v poslední době stoupá takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100.000 obyvatel. Dnes ráno se tento údaj nacházel na hodnotě 70,3, před týdnem to bylo 48,8. V ČR zůstává devět dní v řadě na hodnotě 12.

Do zelené kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy bude patřit Albánie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur nebo Tchaj-wan. Mezi oranžové země, kde je riziko nákazy střední, se řadí Chorvatsko, Lucembursko, Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Finsko, Malta, Norsko, Nizozemsko, San Marino a Slovinsko.

Při návratu ze zelených a oranžových zemí lidé musí do pěti dnů podstoupit antigenní nebo PCR test, ale nemusí do samoizolace.

V červené kategorii bude Andorra, Bulharsko, Belgie, Dánsko, Irsko, Island, Litva, Lichtenštejnsko, Monako, Německo, Estonsko, Francie, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko včetně Kanárských a Baleárských ostrovů a Portugalsko včetně Azorských ostrovů a Madeiry. Mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy pak spadají ostatní země, z členských zemí EU se jedná o Kypr. Ty jsou označeny tmavě červenou barvou.

Po příjezdu z červených a tmavě červených zemí musí lidé mezi pátým a 14. dnem na PCR test. Dokud nemají výsledek, musí zůstat v samoizolaci. Pokud cestují hromadnou dopravou, musí mít test i před odjezdem. Podmínky testování a samoizolace se netýkají lidí, kteří jsou plně očkováni nebo do 180 dní po prodělání covidu-19.

Kvůli možnému šíření mutací koronaviru ministerstvo důrazně nedoporučuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací, pokud to není bezpodmínečně nutné. Jsou označeny černou barvou. Jedná se o Brazílii, Kolumbii, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru a Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba). Před návratem z těchto zemí musí lidé na test, po návratu je pak čeká desetidenní samoizolace zakončená PCR testem. Opět se to netýká očkovaných a lidí po nemoci.