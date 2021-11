Od pondělí nebudou testy uznávány jako covidový certifikát

Praha - Vláda se dnes podle očekávání shodla na návrhu, podle kterého se od pondělí 22. listopadu s výjimkami nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Na tiskové konferenci to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Lidé se při vstupu do provozoven služeb, na hromadné akce nebo do gastronomických či ubytovacích zařízení budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19 nebo tím, že nemoc v posledních šesti měsících prodělali.

Výjimky z opatření budou mít děti do 18 let, lidé, kteří dostali první dávku očkování nebo jsou do 14 dní po druhé, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými a dětmi do 18 let budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy.

Dál se prokazovat testem bude možné také například při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob. PCR testy i testy antigenní se budou uznávat i pro návštěvy nemocnice nebo zařízení sociálních služeb, ne však samotesty.

Ve věznicích bude od pondělí vyžadován u návštěv certifikát o očkování, prodělané nemoci či negativním PCR testu. Výjimky se vztahují například na obhájce či advokáty.

Na vysokoškolských kolejích bude zrušena možnost využívání samotestů. Ubytování bude možné pouze s očkováním, prodělanou nemocí, PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem z odběrového místa ne starším než 24 hodin. Testem se bude nadále potřeba prokazovat každých sedm dní.

V současné době se lidé musí prokazovat covidovým certifikátem podle platných opatření například pro návštěvu restaurace, sportovních a kulturních akcí, služeb péče o tělo, památek, muzeí nebo zoologických a botanických zahrad nebo při ubytování.

Znovu zavedeme testování ve firmách, stát jim přispěje jako na jaře

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zavede plošné testování neočkovaných pracovníků ve firmách. Příspěvek by měl být ve stejné výši jako na jaře. Počítá se s tím, že opatření bude platit do konce února příštího roku. Babiš to řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) doplnil, že testování ve firmách by vláda měla schválit v pátek, opatření by mělo platit už od pondělí, uvedl.

Každý člověk, který půjde do práce, se bude podle Havlíčka muset prokázat certifikátem o očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testu. Zároveň zůstane možnost otestovat se antigenní samotestovací sadou na místě, a to pod dohledem. Testování se bude týkat jen neočkovaných lidí, vláda ale pravděpodobně podle Havlíčka schválí, že se budou muset testovat i očkovaní lidé nad 60 let.

Testování se bude podle Havlíčka vztahovat na všechny typy firem, platit to bude i pro státní organizace a obce.

Povinné testování začalo na jaře nejprve v podnicích nad 250 zaměstnanců, které musely první kolo dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru.

Podniky mohly na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohly nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.

Vláda se shodla na pokračování testování ve školách

Vláda se podle Babiše shodla na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí. Předpokládá, že nová protiepidemická opatření budou platit do konce února. Babiš to řekl po dnešním jednání vlády. Podle Vojtěcha bude testování nastaveno tak, aby nemusely chodit do karantény celé třídy, ale jenom pozitivně testovaný žák.

"Bude to tak, jak to bylo doposud. Testy budou zaváženy do škol ze Správy státních hmotných rezerv, budou se testovat děti, které jsou neočkované," popsal Vojtěch. Testovat se bude antigenními samotesty, vláda podle Babiše řešila jejich nákup. Do pondělního jednání kabinetu bude shromažďovat požadavky tak, aby bylo dost testů do konce února.

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt, což se ukazuje v zemích, jako je Rakousko nebo některé německé spolkové státy, kde se na šíření nákazy neprojevilo. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo. Testovat navrhovala pouze v ohniscích nákazy, jak rozhodne krajská hygienická stanice.

Právě ukončení testování ve školách odborníci kritizovali. Podle nich se vláda takzvaným bavorským modelem, který dál neuznává negativní testy, měla inspirovat kompletně. "Inspirovali jsme se v bavorském modelu, ale není to bavorský model. Aby se ty detaily neporovnávaly," řekl dnes Babiš.

V současné době je schváleno plošné testování antigenními samotesty ve školách na pondělí 22. a 29. listopadu. V části škol se testuje už od začátku listopadu. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly na základních školách. Ve 22 okresech se testovalo také v pondělí 15. listopadu, výsledky ještě k dispozici nejsou.

Povinné testování platí pro základní a střední školy. Vysokoškolští studenti mají povinnost při výuce nosit respirátory. Povinnost předkládat covidový certifikát mají ubytovaní na vysokoškolských kolejích. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru napsal, že kromě potvrzení o očkování nebo prodělané nákaze bude možné se prokázat dál také negativním testem každých sedm dní, u antigenního ne starším než 24 hodin a u PCR testu ne starším než 72 hodin.