Od poledne bude možné se vrátit letecky z Británie

Praha - Od dnešního poledne bude možné vrátit se letecky z Británie do České republiky. Cestující musí před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo PCR test provedený v Británii. Po příletu dál platí domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Většina českých kamionů se do Štědrého dne z Británie nevrátí.

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové dnes v 19:00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00. "Jednosměrná letenka na let OK 651 by měla být zanedlouho dostupná v našem rezervačním systému," řekla ČTK mluvčí.

Česká republika zastavila lety z Británie od pondělního poledne. Lety rušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

Podmínku předložení testu podle Petříčka zavedla v noci také Francie pro pozemní cesty přes kanál La Manche. "Chceme, aby Francie umožnila průjezd přes své území, zejména pro řidiče kamionů," uvedl ministr. Kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením stály od pondělí na hranicích s Británií stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun.

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, po návratu povinně nastupují do karantény. Týká se všech cestujících, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.

Většina českých kamionů se do Štědrého dne z Británie nevrátí

Většina českých kamionů, které uvízly ve Velké Británii po uzavření hranic, se zřejmě nestihne vrátit do Česka do Štědrého dne. Sdružení autodopravců Česmad Bohemia se pro řidiče snaží vyjednat výjimku z pravidel dob řízení a odpočinku a rovněž ze zákazů jízd, aby se jejich přesun maximálně urychlil. ČTK to dnes řekl mluvčí Česmadu Martin Felix.

V těchto hodinách by podle Felixe již mělo začít testování řidičů, protože bez negativních testů nikoho nepustí. "To samozřejmě bude nějakou dobu trvat. A než se rozjedou tisíce kamionů, tak také. Ani trajekty to nestihnou najednou převézt, takže naděje na Vánoce doma je spíš teoretická a určitě to všichni nestihnou," řekl Felix ČTK.

Na hranicích s Velkou Británií z obou stran uvízly stovky českých kamionů. Hranice uzavřela Francie a další státy po tomto víkendu, kdy se na Britských ostrovech začala nekontrolovaně šířit nová mutace koronaviru. Ta je údajně až 70krát nakažlivější než jiné varianty.