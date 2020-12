Od ledna se změní některé preventivní prohlídky u lékařů

Praha - Od ledna se změní některé preventivní prohlídky, které lidé absolvují u lékařů. Nově budou praktičtí lékaři lidem ve věku 45 až 61 let doporučovat preventivní oční vyšetření vždy jednou za čtyři roky. Mírně se mění také rozsah prohlídek pro děti. Vyplývá to z vyhlášky, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Podle gynekologů bude nově ženám v 35 a 45 letech vykonán během prevence HPV test, který by měl lépe odhalit případné změny vedoucí k rakovině děložního hrdla. Informovali o tom ČTK.

Nově lidé mezi 45. a 61. rokem dostanou od svého praktického lékaře doporučení, aby se jednou za čtyři roky podrobili preventivnímu očnímu vyšetření u specialisty. Cílem je včas odhalit bezpříznaková onemocnění, jako je zelený a šedý zákal nebo poškození zraku v důsledku cukrovky, u lidí, kteří tvoří nejvíce ohroženou skupinu. K odhalení těchto onemocnění je podle vyhlášky potřeba udělat odborné vyšetření, které není v možnostech praktických lékařů. Oční vyšetření bude hrazeno ze zdravotního pojištění a vyhláška odhaduje roční náklady na 97,7 milionu korun při 79.000 vyšetřeních za rok.

Mírně se změní také preventivní prohlídky dětí. Pediatr například bude moci doporučit opakování vyšetření, které má zachytit poruchy autistického spektra, po šesti měsících od prvního vyšetření, pokud nebyl první výsledek jednoznačný. Na poruchy autistického spektra jsou děti testovány v 18 měsících. Kvůli odhalení těchto poruch by měl lékař na dalších prohlídkách až do 13 let také sledovat komunikační schopnosti dítěte. Lehčí formy poruch se totiž mohou projevit až v pozdějším věku.

Nyní má lékař dívky na prohlídce v 13 letech informovat o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru, nově se toto rozšíří i na chlapce. Očkování je totiž vhodné pro obě pohlaví. Lidské papilomaviry mohou způsobit rakovinu děložního čípku, u mužů pak vznik bradavic. Patnáctiletým dívkám, které mají poruchu menstruačního cyklu, by měl lékař doporučit návštěvu gynekologa.

Menší, ale podle gynekologů důležitá změna bude platit i pro gynekologické preventivní prohlídky. Součástí každoroční prohlídky je screening karcinomu děložního hrdla, který se dělá stěrem buněk z děložního čípku a jeho vyhodnocením v cytologické laboratoři. Nově bude ženám ve věku 35 a 45 let dělán i takzvaný HPV DNA test, který by měl být přesnější a bude hrazen pojišťovnami. "Provedení HPV testu společně s cytologií ve 35 a ve 45 letech umožňuje dlouhodobé vyloučení rizika onemocnění," uvedl Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti.