Od ledna budou lékaři moci zobrazit záznamy o všech očkováních

Praha - Od ledna budou moci lékaři v systému elektronických receptů zobrazit záznamy o všech nových očkováních pacienta. Elektronicky se budou evidovat i recepty na opiátové léky, takzvané recepty s modrým pruhem. Od března bude navíc možné kromě léků předepsat "na dálku" i zdravotnické prostředky, poukaz umožní i jejich nákup přes internet. Zástupci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) to řekli na tiskové konferenci.

Lékaři budou mít od ledna povinnost každé nové očkování do systému zapsat, zpětně to ale nepůjde. "Spíš s tím nepočítá," řekla na dotaz ČTK ředitelka SÚKL Irena Storová. Podle ní je to zpětně obtížně ověřitelné, i pokud by měl pacient papírový očkovací průkaz. Prvního půl roku fungování nového systému nebude ministerstvo za jeho nevyužívání udělovat sankce. Za rok by v systému mělo být kolem čtyř milionů záznamů.

Pacientům bude pomocí SMS systém připomínat i termín nadcházejícího přeočkování. Zobrazit svá očkování si lidé mohou přes web e-preskripce nebo ve státním Portálu občana. Rodiče si tam mohou přidat i očkování svých dětí. O papírový výpis všech očkování nebo potvrzení o jedné vakcinaci bude možné požádat v lékárně, u lékaře nebo na CzechPointu. Pro potvrzení o očkování proti covidu-19 se nic nemění, bude ho možná dál zobrazit i v mobilní aplikaci Tečka nebo potvrzení získat na webu.

"Vnímáme jako velkou výhodu, že nově narozené děti budou mít záznamy o všech provedených očkování elektronicky na jednom místě už od začátku svého života," uvedla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Jana Kulhánková. Lékař tak podle ní bude moci i zkontrolovat, jestli dítě například dostalo vakcínu proti tetanu, v případě, kdy by mu po úrazu nákaza hrozila.

Nesouhlas s nahlížením do všech dat lékového záznamu může pacient vydat obecně, nebo konkrétním lékařům či lékárníkům. "Pokud má pacient nastaven generální nesouhlas s nahlížením do jeho lékového záznamu, automaticky se mu nesouhlas promítne i do eOčkování," dodala Storová.

Od ledna budou moci lékaři elektronicky předepsat také opiátové léky či léčivé konopí. Návykové látky dosud bylo nutné předepisovat na několikadílném papírovém formuláři, takzvaném receptu s modrým pruhem. Nově to nebude možné jinak než elektronicky.

Podobně jako může lékař nyní zaslat pacientovi elektronický recept na léky na jeho e-mailovou adresu nebo mobilní telefon, případně umožnit jeho vyzvednutí pomocí občanského průkazu, bude moci od března postupovat i se zdravotnickými prostředky. Využívání ale nebude povinné a vydané papírové poukazy se nebudou muset zpětně digitalizovat jako předpisy na léky. SÚKL očekává, že ročně bude takových poukazů kolem šesti milionů.

Povinným se stal systém elektronického receptu před čtyřmi lety. Část lékařů proti němu protestovala, ministerstvo proto zavedlo přechodné období, kdy je nesankcionovala. V současné době ho má většina lékařů připojený do svého lékařského softwaru. Postupně se rozšířil o takzvaný lékový záznam, kde si pacient, každý jeho lékař nebo lékárník může zobrazit seznam všech předepsaných léků na recept. Může to zabránit duplicitám nebo kontraindikacím léčiv.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se systém osvědčil zejména v době pandemie, kdy pacienti nemuseli do ordinací jen kvůli receptu na pravidelně užívané léky. Nově vznikla také e-žádanka, kterou lékaři využívají pro indikaci testu na covid-19.