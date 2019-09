Od kauzy v Plzni vzrostla odpovědnost VŠ za kvalitu studia

Ilustrační foto - Studenti Právnické fakulty Západočeské univerzity (ZČU) se radují před ministerstvem školství v Praze, poté co jim ministr školství Josef Dobeš (VV) 9. března oznámil, že prodloužil jejich fakultě akreditaci do roku 2016. Dobeš tak jde proti stanovisku Akreditační komise, která škole neprodloužila akreditaci. Plzeňská práva měla původně skončit letos v červenci. Podle ministra ale nebyla jiná cesta, jak umožnit dokončení studia 1800 plzeňských studentů.

Ilustrační foto - Studenti Právnické fakulty Západočeské univerzity (ZČU) se radují před ministerstvem školství v Praze, poté co jim ministr školství Josef Dobeš (VV) 9. března oznámil, že prodloužil jejich fakultě akreditaci do roku 2016. Dobeš tak jde proti stanovisku Akreditační komise, která škole neprodloužila akreditaci. Plzeňská práva měla původně skončit letos v červenci. Podle ministra ale nebyla jiná cesta, jak umožnit dokončení studia 1800 plzeňských studentů. ČTK/ČTK

Praha - Za posledních deset let od vypuknutí aféry kolem podezřelého studia na plzeňské právnické fakultě se v Česku posílila spoluodpovědnost vysokých škol za kvalitu studia. Počet žádostí o povolení studijních oborů se snížil zhruba na polovinu, protože s takzvanou institucionální akreditací o nich mohou rozhodovat školy samy. Zároveň vznikl nezávislý akreditační úřad a otevřela se možnost odebrat absolventovi titul do tří let od ukončení studia. Vyplývá to z informací Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a ministerstva školství.

Největší polistopadová aféra českého vysokého školství začala 19. září 2009, když Lidové noviny upozornily na opisování závěrečných prací na právnické fakultě v Plzni. Postupně se ukázalo, že fakulta přijímala některé lidi podivným způsobem a udělovala diplomy po nestandardně rychlém studiu. Za odpovědné bylo označeno vedení fakulty i školy. Kauzou se zabývala i policie, ale kvůli nedostatku důkazů v roce 2012 vyšetřování zastavila.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové aféra ukázala, že se vysoká škola dá zneužít k vytváření vlivu. I proto se následně posílily kontrolní mechanismy jak samotných vysokých škol, tak ministerstva školství, dříve Akreditační komise a nyní akreditačního úřadu.

Podle Jiřího Smrčky z NAÚ v posledních letech vzrostla odpovědnost vysokých škol, které díky novele vysokoškolského zákona z roku 2016 mohou získat takzvanou institucionální akreditaci a s ní po dobu deseti let samostatně rozhodovat o vlastních studijních programech. Tuto akreditaci má nyní 13 veřejných vysokých škol, řekl Smrčka. Mezi nimi jsou i ty největší, tedy Univerzita Karlova, Masarykova univerzita nebo Univerzita Palackého v Olomouci. "Další vysoké školy žádosti podaly, anebo víme, že je připravují," doplnil.

Školy mohou nadále žádat i o udělení akreditace každému programu samostatně, jako tomu bylo dřív, nedělají to ale už tak často. V roce 2018 akreditační úřad obdržel 829 žádostí o akreditaci studijního programu. "Kdybychom provedli srovnání se stavem v minulosti, tak Akreditační komise dříve projednávala ročně přibližně dvojnásobný počet žádostí," řekl Smrčka.

Akreditace se podle něj nyní uděluje většinou na deset let, zatímco dříve to bylo často na čtyři až osm roků. Za tři roky svého fungování vydal akreditační úřad sedm pravomocných rozhodnutí o omezení a odnětí akreditace, některá navrhla ještě dřívější Akreditační komise. "Omezení nebo odnětí akreditace se týkalo jednotlivých programů nebo oborů na Vysoké škole Karla Engliše, Evropském polytechnickém institutu, Jihočeské univerzitě, Slezské univerzitě, Ostravské univerzitě, Vysoké škole chemicko-technologické a Univerzitě Karlově. Důvodem většinou byly nedostatky v personálním zabezpečení," upřesnil Smrčka.

Většina z kontrol, které úřad dosud provedl, podle něj byla průběžných. Vedle toho akreditační úřad může zahájit specifická hodnocení a kontroly, což byl nedávno třeba případ Lékařské fakulty Ostravské univerzity. NAÚ tam udělal kontrolu po zprávách z médií o možných manipulacích při přijímacích zkouškách. Kvůli zjištěným pochybením pak rozhodl, že by se oboru všeobecné lékařství měla omezit akreditace.

Aféra v Plzni rozpoutala kromě jiného debatu o možnosti zpětného odebírání titulů. Zatímco dříve to podle vysokoškolského zákona nešlo, podle novely z roku 2016 je to možné udělat do tří let od ukončení studia. Školy k tomuto kroku zatím přistupují zřídka. Například Univerzita Karlova kvůli plagiátorství loni rozhodla o odejmutí dvou magisterských titulů jednomu absolventovi.