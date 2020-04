Od dneška klesla DPH řady služeb i točeného piva, EET je odložena

Praha - Od dnešního dne se snížila daň z přidané hodnoty u řady zboží a služeb. Začala totiž platit novela, která vedle točeného piva podávaného v restauracích přeřazuje do nejnižší desetiprocentní sazby DPH služby s vysokým podílem lidské práce. Jde například o služby kadeřníků, opravy jízdních kol, oděvů nebo úklidové služby. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách ministerstva financí.

Snížení sazeb DPH u služeb souvisí s rozšířením EET, které mělo nastat rovněž ode dneška. V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru Sněmovna ovšem 24. března schválila pozastavení celé EET na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav je prozatím schválen do 17. května.

Se změnami sazeb DPH se přitom budou muset po otevření provozoven vypořádat například provozovatelé restaurací. Budou mimo jiné muset při účtování daně rozlišovat mezi tím, zda bude točené pivo konzumované v restauračním zařízení nebo mimo něj. Na pivo se ode dneška totiž vztahují dvě sazby DPH, a to desetiprocentní sazba na točené pivo ve stravovacích zařízeních a 21procentní sazba pro zbylé případy. Nealkoholické pivo je podle zákona považováno za nealkoholický nápoj a ne za pivo. Restauracím zároveň od května klesne DPH u stravovacích služeb, a to z 15 na deset procent. Většina podnikatelů v pohostinství podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) změny v sazbách DPH vítá.

Restaurace, hospody, bufety a kavárny mají podle vládního plánu uvolňování opatření souvisejících s šířením koronaviru otevřít 11. května s obsluhou přes výdejní okénko, v provozu mohou být také venkovní zahrádky. Vnitřní prostory by se pak měly otevřít o dva týdny později, tedy v pondělí 25. května. Výdej čepovaného piva přes okénko bude podléhat 21procentní sazbě DPH. Na zahrádce by to pak měla být při dodržení definice restauračních služeb desetiprocentní sazba DPH.

V souvislosti se změnou DPH u piva se na počátku února na sociálních sítích objevila tabulka, která uváděla devět variant pro účtování tří sazeb DPH v restauracích a u stánků prodávajících alkoholické a nealkoholické pivo. Podle ministerstva financí ovšem tabulka účelově kombinovala různé druhy nápojů konzumované v různém prostředí. Extrémním modelovým případem, který se ve skutečnosti neděje, bylo podle MF například točené nealkoholické pivo načepované do džbánu a odnesené z provozovny.

Manažer daňových sporů ve společnosti Apogeo Martin Bortlík upozornil, že ve vztahu k posouzení, zda se jedná o restaurační služby či nikoliv, k žádné změně v zákoně nedošlo. Podle manažera daňového oddělení společnosti BDO Petra Linxe mediální zájem o sazby u piva docílil toho, že zmatky v restauracích a provozovnách nakonec nenastanou, protože hospodští budou mít v pokladních systémech nastavené všechny varianty.

Od dneška jsou v desetiprocentní sazbě DPH také některé druhy zboží. Jde zejména o dodání vody a její odvádění a čištění, elektronické knihy a audioknihy, půjčování knih a omalovánky a mapy.

ČR má v současnosti tři sazby DPH. Základní sazba je 21 procent, první snížená 15 procent a druhá snížená 10 procent. Konkrétní seznam zboží a služeb, které spadají do jednotlivých sazeb, jsou v přílohách zákona o DPH. Daň je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, loni z daně rozpočet získal 291,3 miliardy korun.