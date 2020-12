Od 4. ledna budou do škol chodit pouze žáci 1. a 2. tříd ZŠ

Praha - Do škol budou od pondělí 4. ledna chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou také mateřské a speciální školy. Zbytek se opět bude učit distančně. Na twitteru to po dnešním jednání vlády oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO). Žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol šli naposledy v tomto roce do školy v pátek. Na pondělí a úterý ministerstvo vyhlásilo dny boje proti covidu-19, a prodloužilo tak vánoční prázdniny, které měly původně začít ode dneška.

Provoz škol omezila od první poloviny října druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci se začali vracet do lavic postupně v omezené míře od 18. listopadu. Poslední vlna uvolnění opatření ve školství byla 7. prosince, kdy začala střídavá prezenční a distanční výuka středoškoláků a na vysokých školách se obnovila praktická výuka ve skupinách do 20 lidí.

Od začátku příštího roku se tak školy budou řídit podle pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý uvedl, že celá země by se do tohoto stupně mohla přesunout v neděli 27. prosince, v úvahu ale připadá též dřívější termín 25. prosince. Znamenalo by to například zákaz vycházení už od 21:00 nebo omezení shromažďování do dvou osob.

Školské asociace: Distanční výuka je problém pro poslední ročníky

Přesun do pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému PES, a tedy znovuzavedení distanční výuky pro většinu žáků a studentů, se dal vzhledem ke statistikám očekávat. ČTK to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Znovuzavedení distanční výuky bude problematické zvláště pro poslední ročníky, uvedla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

"Nejhorší je tato situace pro letošní maturanty. Ti přišli v minulém školním roce skoro o polovinu vyučování a v tomto školním roce skoro ve škole nebyli," řekla Schejbalová, která je rovněž ředitelkou Gymnázia Nad Štolou v Praze 7. Studenti se tak budou opětovně učit podle rozvrhů už dříve připravených pro potřeby on-line výuky. Podobná je situace i u žáků devátých tříd, uvedl Černý.

Zástupci asociací se shodli, že prezenční výuka je účinnější než výuka přes internet. Podle Černého by proto učitelé raději učili ve škole, přestože, jak uvedl, obavy z nákazy u některých pedagogů rostou. Doplnil, že dálková výuka má nejen menší zásah, ale je i časově náročnější na přípravu pedagoga.

Rizikem distanční výuky je podle ředitele ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 Ondřeje Lněničky zvláště to, že se žáci v probírané látce mohou snáze ztratit. "Když děti chodí do školy, tak se mohou učitele doptat na to, čemu nerozumí. A je mu to na místě vysvětlené," řekl.

Jak již dříve uvedli oslovení ředitelé škol, nedostatky ve vzdělání způsobené distanční formou výuky se dají očekávat spíše u jednotlivců, neměl by to tedy být plošný problém. Povinnost vyučování na dálku naopak podle mnohých zvýšila technologické kompetence žáků a do výuky přinesla nové metody.

Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku se zpřísní od neděle 27. prosince, schválila dnes vláda na návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Opatření budou odpovídat nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES a zatím je jejich platnost do 10. ledna.

Celostátní bodové skóre indexu PES odpovídá pátému stupni pohotovosti od pátku 18. prosince. Ke dnešku stoupl index ze 76 na 81 bodů.

