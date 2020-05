Od 25. května by mohly být povoleny akce s účastí do 500 lidí

Praha - Od 25. května by mohly být povoleny hromadné akce s účastí do 500 lidí. Vyplynulo to z dnešního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ve Sněmovně. Zakrývání dýchacích cest na veřejnosti by podle Vojtěcha mohlo být zrušeno během června, v uzavřených prostorách by mělo být dál povinné.

Vláda už dřív oznámila, že velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly, se letos v létě v Česku kvůli epidemii nového koronaviru neuskuteční. "V tuto chvíli uvažujeme na základě stanoviska epidemiologů od 25. května o zákazu konání hromadných akcí nad 500 osob. To je nějaká hranice, která je akceptovatelná," řekl poslancům Vojtěch. Opět prakticky vyloučil možnost akcí, na něž by mohly přijít tisíce nebo desetitisíce lidí.

Už od 11. května se budou přitom moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká například provozu kin, divadel, koncertních síní a cirkusů. Provozovatelé budou muset dodržovat různá hygienická pravidla. Od stejného data se podle dřívějšího plánu kabinetu otevírají i všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. K venkovním sportovištím pro trénink se otevřou i vnitřní prostory.

Od 25. května se podle nynějších vládních plánů mají otevřít restaurace, hotely a další ubytovací zařízení, památkové objekty nebo vnitřní prostory zoologických a botanických zahrad. Zatím ale není jasné, zda tato poslední vlna uvolňování opatření k omezení šíření koronaviru nenastane už o týden dříve. Jsou totiž na rozdíl od omezení počtu osob na hromadných akcích vázány na nouzový stav, jenž má podle nyní platného rozhodnutí skončit v neděli 17. května.

Vojtěchovou informací o opatřeních ministerstva zdravotnictví nynější schůze Sněmovny skončila. Proti původním plánům poslanci nerozhodli například o policejní žádosti o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech a nevolili nové členy rad České televize a Českého rozhlasu na zbývající volná místa. Další řádná schůze dolní komory by měla začít v úterý 26. května.

Nošení roušek venku bude podle Vojtěcha zrušeno v červnu

Zakrývání dýchacích cest venku na veřejnosti by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo být zrušeno během června, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní. V uzavřených veřejných prostorách včetně vozů MHD by mělo být dál povinné. Ministr to dnes řekl poslancům v reakci na informaci, že plošné nošení roušek či respirátorů by mohlo skončit příští neděli s koncem nouzového stavu.

"Jsme připraveni ukončit tu plošnou povinnost nosit roušky v průběhu června. Poté by nadále byla povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách včetně například MHD," řekl ministr.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula večer České televizi řekl, že by o zrušení roušek uvažoval až o prázdninách. Rouška je podle něj stále efektivní ochranou a chce je udržet. "Budeme posuzovat, jakým modelem to udržovat přes teplé měsíce. Dá se očekávat, že ve vnějším prostoru bude určité rozvolnění, ale to by mělo nastat až na prázdninové měsíce," řekl.

Nošení roušek je jedním z mimořádných opatření, které přijalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Zakrývání dýchacích cest se podle ministra osvědčilo jako prevence proti šíření nákazy.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest platí od 19. března. Za ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimku mají například děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

Ministerstvo chce podle Vojtěcha v rámci svých pravomocí zachovat také zákaz konání hromadných akcí, pokud by se jich účastnilo více než 500 osob. Opatření by mělo platit od 25 května. Ministerstvo počítá s regulací výuky ve školách tak, aby se mohla konat ve skupinách po 15 osobách. Omezení se chystá zachovat pro provoz lázeňské a rehabilitační péče. Počítá s vyčleněním lůžek v nemocnicích pro seniory a chce zachovat pravidla realizace takzvané chytré karantény a pravidla pro ukončování karantény zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.