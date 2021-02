Od 1. března bude v dopravě a obchodě povinný respirátor

Praha - Od 1. března bude v hromadné dopravě, obchodech a na dalších místech, kde se lidé shromažďují, povinné mít respirátor, dvě chirurgické roušky už stačit nebudou. Řekl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po dnešním jednání vlády. Nošení respirátorů, nanoroušek, případně dvou chirurgických roušek je povinné na vybraných místech ode dneška. Nošení podomácku vyrobených či jiných textilních roušek už na těchto místech není možné. Blatný také uvedl, že od 1. března budou zaměstnavatelé povinni vybavit zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky.

O zpřísnění podmínek, za jakých lze cestovat hromadnou dopravou, chodit do obchodů či využívat některých služeb, rozhodla vláda v pondělí. Pro lidi v nouzi mají ochranné pomůcky zdarma rozdělovat potravinové banky. Rozdělují ale zatím právě chirurgické roušky, které od příštího pondělí už nebudou pro pohyb na zmíněných místech stačit. Blatný dnes uvedl, že do 1. března by nemělo být obtížné si respirátor pořídit.

Proti nošení dvou chirurgických roušek se v minulých dnech vyslovili někteří odborníci. Podle nich se zdvojením roušek snižuje jejich průchodnost a vzduch s virovou nákazou je může obcházet. Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd uvedl, že u dvou chirurgických roušek na sobě je obtížné utěsnit je na obličeji: nakonec vzduch nesoucí částice s potenciální nákazou může roušky obcházet.

Podle něj nošení respirátoru s označením FFP2 či obdobného od jiných firem neochrání lépe než látková rouška. Respirátor má větší účinnost jen tehdy, pokud se nosí dobře nasazen - a to podle něj většina lidí v Česku neumí dodržet. I proto, že některé respirátory se vyrábějí na jiném kontinentu pro odlišně tvarované obličeje s jinými rozměry.