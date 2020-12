Očkování proti covidu bude nejnáročnější operací v dějinách Česka

Praha - Očkování proti koronaviru, které se plánuje na příští rok, bude jednou z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a československého zdravotnictví. Novinářům to dnes řekl koordinátor očkování Zdeněk Blahuta. Do očkování se zapojí desítky organizací, mimo jiné ministerstvo vnitra, kraje, armáda, distributoři léčiv a zdravotnická zařízení.

Blahuta zopakoval, že první dodávky vakcín by měly být v Česku v lednu. Protože se zřejmě bude jednat o vakcínu, která vyžaduje skladování a převoz při velmi nízkých teplotách, počet očkovacích center bude zpočátku omezen. Podle Blahuty se dá rovněž očekávat, že v první fázi bude mít zájem o očkování více lidí, než pro kolik bude mít Česko vakcínu k dispozici.

V prvním čtvrtletí by mělo Česko dostat očkovací látky asi pro 1,1 milionu lidí. Vláda ve schválené očkovací strategii rozhodla, že první budou očkováni lidé nad 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Jen seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu, tvoří tak pětinu obyvatel republiky. Proto bude podle Blahuty potřeba stanovit priority i v rámci už vybraných skupin.

Blahuta vede na ministerstvu koordinační tým, který by se měl starat mimo jiné o logistiku, klinický dohled nad vakcínami, sběr dat a zajištění IT či mediální komunikaci. Měl by také rozpracovat přijatou očkovací strategii a předložit ji do Vánoc ke schválení vládě. Podle Blahuty se tým bude věnovat rovněž možnému propojení s "covid pasem" nebo nějakou možností evidence, do které by mohl být údaj o očkování zaznamenán. "Ukazuje se, že údaj o očkování nabude v rámci volného pohybu v zemích EU čím dál většího významu," doplnil Blahuta.

Česko má objednanou prostřednictvím společných smluv Evropské unie vakcínu proti covidu-19 pro 6,9 milionu obyvatel. V případě zájmu může podle ministra Jana Blatného (za ANO) doobjednat očkovací látky až pro 16 milionů lidí. Očkování bude hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bude dobrovolné.