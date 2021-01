Očkování prioritních skupin bude podle Blatného hotové v březnu

Praha - Očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Mimo jiné jde o zdravotníky, kteří pečují o covidové pacienty, a lidi nad 80 let. Ministr také zopakoval, že rezervační systém pro očkování proti covidu-19 bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února. Ministerstvo zdravotnictví zohlední připomínky hejtmanů k metodice očkování proti covidu-19, nechce ale určitě ustoupit od rezervačního systému na centrální úrovni.

Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. Celkem jde podle ministra asi o 600.000 lidí.

Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníci integrovaného záchranného systému.

05.01.2021, 17:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Rychlost očkování bude podle ministra ovlivňovat především to, jak rychle budou do ČR dodávány vakcíny od výrobců. "To bude v budoucích měsících limitovat rychlost očkování," uvedl Blatný.

Poté, co bude od února spuštěn centrální rezervační systém, se budou moci zaregistrovat i lidé, kteří nepatří do prioritních skupin. Podle ministra budou zařazeni do systému, ale bude jim přidělen termín až poté, co budou naočkováni lidé z prioritních skupin, kteří o očkování projeví zájem.

Systém bude podle ministra podobný jako rezervační web pro antigenní testování veřejnosti. Lidé budou muset uvést svůj věk, zaměstnání a případné onemocnění, kterým trpí a které je považováno za rizikové. Je to například cukrovka a vysoký krevní tlak. Pokud se budou ucházet o přednostní očkování, musí třeba potvrzením o zaměstnání nebo služebním průkazem doložit, že patří mezi prioritní skupiny, nebo budou muset přinést poslední lékařskou zprávu od lékaře. Na základě vyplněných údajů jim bude přiřazena priorita, podle které se dostanou na řadu. Lidem také přijde potvrzovací e-mail nebo sms.

Pokud se lidé nedokážou zaregistrovat pomocí formuláře na webu, může to za ně udělat například příbuzný, praktický lékař nebo mohou zavolat na informační linku 1221.

Po naočkování lidé dostanou potvrzení o očkování, doklad bude podle Blatného zaznamenán do portálu občana a v budoucnu bude možné potvrzení vyzvednout například na Czech Pointu.

Na mladé lidi bez jakýchkoliv zdravotních problémů by se s vakcínou proti covidu-19 mohlo dostat na přelomu jara a léta, spíše v létě. Kýžená část populace, kolem pěti milionů lidí, by mohla být proočkována do konce léta, dodal Blatný. Pokud by se tedy s masivním očkováním začalo v únoru, muselo by se každý měsíc naočkovat přes 714.000 lidí, tedy asi 23.600 lidí denně. Vládní strategie očkování s takovými čísly v jarních měsících počítá, podmínkou je ale schválení vakcín dalších výrobců pro použití v EU.

Podle dat z pondělního večera bylo od 27. prosince dosud očkováno 13.000 lidí. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v pondělí České televizi řekl počet o 2000 vyšší.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo každý čtvrtek zveřejňovat týdenní údaje o dodávkách vakcíny a o počtu očkovaných, poznamenal také Blatný.

MZd zohlední připomínky hejtmanů k plánu očkování

Ministerstvo zdravotnictví zohlední připomínky hejtmanů k metodice očkování proti covidu-19, nechce ale určitě ustoupit od rezervačního systému na centrální úrovni. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Asociace krajů v tiskové zprávě uvedla, že hejtmanům chybí detailní informace, jak bude centrální rezervační systém fungovat, ale například i o tom, jak přesně budou vymezeny skupiny lidí, kteří by měli být očkováni prioritně.

Odpolední videokonferenci s hejtmany hodnotil Blatný jako konstruktivní. Kraje podle něj měly řadu otázek, některé vyplývaly z toho, že se s kompletním dokumentem nemohly seznámit předem. Připomínky mají regiony předložit do pátku.

Diskuse se týkala i toho, zda by se měli zájemci o očkování registrovat na centrální, nebo krajské úrovni. "Já mám jednoznačné stanovisko, které bych nerad měnil, že jedině možnost centrálního rezervačního systému a centrálního řízení umožní, aby se ke všem lidem v ČR dostal ten lék stejným způsobem," řekl Blatný.

V případě více paralelních registračních systémů by podle něj mohlo například hrozit to, že se lidé přihlásí do více z nich současně. Mohli by se také pokoušet systém obejít nějak jinak, aby předběhli lidi, kteří mají být podle vládní strategie očkováni prioritně.

Podle Asociace krajů se některé regiony potýkají s tím, že očkovací dávky dorazily v jiných termínech, než měly. Hejtmani také nemají dost informací k centrálnímu rezervačnímu systému či startu státní informační kampaně. "Chceme mít jasně daný rámec toho, jak bude fungovat centrální rezervační systém a budeme jej připomínkovat, aby byl bez problému funkční. Je nutné mít informace o počtu dávek vakcín pro jednotlivé kraje i o tom, jak stát plánuje postupné proočkování co největšího počtu našich občanů," uvedl šéf asociace Martin Kuba (ODS).

Hejtmani podle Kuby nyní proberou veškeré detaily a připomínky shrnou. "Abychom se ujistili, že reálně celý systém bude dobře nastaven," uvedl. Podle libereckého hejtmana Martina Půty (SLK) je nutné také motivovat praktické lékaře, aby se do očkování zapojili a také zejména starším pacientům pomohli s rezervací termínu.

Hejtmani se nemohli s kompletním dokumentem seznámit předem, takže některé dotazy dnes směřovaly i na věci explicitně zmíněné v materiálu, řekl Blatný. "Požádali jsme je, aby zaslali připomínky, které budou vítány a zohledněny," doplnil. Čas pro využití velkokapacitních očkovacích center, která plánuje jihočeský hejtman Kuba, bude podle ministra ve chvíli, kdy bude dostatek vakcín.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) na twitteru ocenila, že Blatný odpovídal na otázky krajů jasně a srozumitelně. "Metodické pokyny nám budou zaslány dnes. K připomínkám do pátku," uvedla. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK řekl, že z pohledu hlavního města je zásadní, aby při očkování měl hlavní slovo krajský koordinátor a po doručení dávek nezasahovali do jejich distribuce vládní politici.