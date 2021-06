Očkovací maraton ve středních Čechách nabízí snadné očkování i bez registrace

Městec Králové (Nymbursko) - Možnost nechat se snadno očkovat proti covidu-19, a to třeba i bez předchozí registrace, nabízí speciální akce Noc očkování aneb Očkovací maraton, která dnes začala v některých středočeských očkovacích centrech. Cílem je přitáhnout k očkování i mladší ročníky. Pořadatelé zároveň chtějí akci zapsat do knihy rekordů jako nejdelší nonstop očkování. Podle koordinátorky očkování z Městce Králové Lucie Drobík Kolářové je zájem o maraton velký a termíny nočního a sobotního očkování jsou již zarezervované.

Týmy zúčastněných očkovacích center neodloží stříkačky s vakcínou po dobu minimálně 24 hodin. Nejdelší maraton plánuje právě očkovací místo v Městci Králové, kde akce začala dnes v 8:00 a skončit má v sobotu v 18:00. Nejdříve byli objednaní lidé na přeočkování, poté už začali chodit lidé na první dávky, a to i bez registrace.

"Čekáme, že do sobotního podvečera naočkujeme 850 lidí. Teď jich budeme mít kolem 160, největší nápor je teprve před námi," uvedla odpoledne Drobík Kolářová. "Jde to podle našich očekávání, lidé ještě průběžně volají a ptají se, jestli by nemohli přijít, protože třeba někde jinde čekají dlouho nebo registraci nemají," dodala.

Do maratonu se zapojila také očkovací centra v Dobřichovicích u Prahy a Nymburku, Beroun se připojil formou půlmaratonu. Organizátoři jsou ve spojení, například v Dobřichovicích, kde mají více lékařů, už podle Drobík Kolářové očkovali kolem 600 lidí.

Mezi zájemci jsou podle koordinátorky často mladí lidé nebo ti, kteří se "zasekli v systému" a stále marně čekají na termín. "Zrovna teď tu byl pán kolem 40 let, který už nárok na očkování nějaký týden má. Byl i s manželkou zaregistrovaný, ale dlouho čekali, tak se z naštvání přeregistrovali jinam. Jenže manželka termín dostala a on ne a nechápe proč," řekla Drobík Kolářová.

"Když se člověk v systému ztratí, tak je frustrovaný, přitom chce jet třeba na dovolenou. Snažíme se těmto lidem vyjít vstříc," dodala koordinátorka. Akce podle ní přilákala i řadu nerozhodnutých lidí, kteří s očkování dosud váhali, ale zaujalo je, že se mohou nechat očkovat takto snadno.

Ve středních Čechách je 22 velkokapacitních očkovacích míst. Fungují od ledna v závislosti na dodávkách vakcín a postupném uvolňování jednotlivých skupin obyvatel k registraci. V provozu budou zřejmě do konce srpna.