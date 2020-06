Ochranné pomůcky z Číny dovezou vlaky v celkem stovce kontejnerů

Praha - Vlaky dopraví do Česka z Číny celkem 100 kontejnerů s ochrannými pomůckami proti šíření infekčních nemocí. Po prvním vlaku, který přijel do Pardubic v neděli, je další již na cestě a třetí má v brzké době vyjet. Novinářům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Celá zakázka má být dopravena do policejních skladů v Opočínku na Pardubicku do dvou týdnů. "Ze zbývajících dvou vlaků je jeden už na cestě, druhý by měl vyrazit každým okamžikem," uvedl Hamáček.

První ze tří nákladních vlaků z Číny dorazil na pardubické nádraží v neděli dopoledne. Ve 44 kontejnerech přivezl 13,97 milionu roušek, 2,5 milionu respirátorů, 9,5 milionu kusů rukavic a přes půl milionu ochranných obleků. Dnes kontejnery z Pardubic zamíří do deset kilometrů vzdáleného policejního skladu v Opočínku. Tam si náklad, který má celkový objem přes 2600 metrů krychlových, policisté ve spolupráci s hasiči převezmou a roztřídí.

Po zkušenostech z jarní epidemie koronaviru stát nakoupí pohotovostní zásoby, za jejich nákup má odpovídat Správa státních hmotných rezerv (SSHR). První dodávku pro správu zajistí ministerstvo vnitra, které vypsalo sedm rámcových dohod na dodání ochranných pomůcek za 1,4 miliardy korun. Správa také vypsala tři vlastní zakázky, jejichž hodnota by se mohla pohybovat kolem 160 milionů korun bez DPH.

ČR trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, situace se zlepšovala postupně. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny. Letadla ochranné pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti na začátku května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu.