Jihlava - Ochránci přírody z Pavlova na Havlíčkobrodsku už vypustili desítky ježků a netopýrů, kteří v tamní záchranné stanici přečkali zimu. Ve stanici, která se stará o oslabená nebo zraněná zvířata, teď začala přibývat mláďata. Přispělo k tomu i kácení v lesích způsobené kůrovcovou kalamitou. V jednom poraženém stromě poblíž Golčova Jeníkova byli čerstvě vylíhlí puštíci obecní, řekl dnes ČTK ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Dřevorubec puštíky zachránil. "Byla to jednodenní mláďata, dokonce jedno vajíčko, co se klubalo. Tak je sebral do čepice, zavolal k nám a přijel," uvedl Karafiát. Čtyřem puštíkům jsou už skoro tři týdny, podle ředitele krásně rostou. Do přírody by se mohli vrátit do dvou měsíců. Z hnízda nalezeném v pokáceném stromě už ochránci dostali například i pět malých veverek.

Někdy ale lidé sbírají mláďata zbytečně. Než začnou zachraňovat a krmit třeba srnče, měli by se s ochránci poradit. "Budeme rádi, když nám zavolají," uvedl Karafiát.

Zvířat stanici rok od roku přibývá, loni jich přijala kolem 700. Pokud je to možné, ochránci je po čase zase vypouštějí. Přes zimu se v Pavlově mimo jiné starali o 30 ježků a dvě desítky netopýrů. Ježky pustili minulý týden do okolí stanice, kde mají úkryty a dostávají ještě i potravu, aby se dokrmili.

Do jihlavského parku Heulos se dnes dostalo deset netopýrů, většinu také stanice z tohoto města na podzim převzala. "V Jihlavě je populace netopýrů poměrně velká. Hodně lidí nám volá, že se netopýři dostávají přes větrací otvory třeba do spíží," uvedl Karafiát. Před vypouštěním museli pracovníci stanice netopýry vzbudit a zahřívat, aby je mohli dokrmit červy.

Ve stanici zůstávají zvířata, která už nemohou žít volně. Jsou tam mimo jiné vydry, norci, liška, sovy nebo draví ptáci. Návštěvnická sezona v Pavlově začne 27. dubna. Do prázdnin budou pravidelné prohlídky denně v 10:00 a ve 13:00, v létě budou tři.