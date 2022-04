Ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami se zvýší, schválila vláda

ČTK/WAVEBREAK/Wavebreak Media LTD

Praha - Ochrana zákazníků před nekalými obchodními praktikami by se měla zvýšit. Vláda podle informací na svém webu schválila návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na úpravu zákona o ochraně spotřebitele a související změny v občanském zákoníku. Například obchodníci nabízející zboží ve slevě budou muset nově uvádět cenu, za kterou výrobek prodávali v předchozím období. Přísnější pravidla budou platit na internetu u recenzí. Lidé, kteří uzavřou smlouvu o koupi například na prodejní akci, od ní budou moci odstoupit do 30, nikoliv 14 dnů jako dosud.

Cílem změn je podle vládních materiálů především zohlednit evropské předpisy. Začlenění evropských směrnic do zákona o ochraně spotřebitele schválila už předchozí vláda, Sněmovna ale nestihla v minulém volebním období normu projednat. MPO ji tedy předložilo ministrům znovu spolu s úpravou občanského zákoníku. Změny by měly podle důvodové zprávy začít platit co nejdříve. Předchozí ministři požadovali, aby nabyly účinnosti nejpozději k 1. lednu letošního roku. Změny mají také napravit některé nesprávně převedené formulace evropských předpisů.

U slevy budou obchodníci muset nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů.

V případě recenzí budou prodejci povinni zajistit pro spotřebitele jasnou informaci, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno jednání, kdy poskytovatel on-line tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

MPO dále nad rámec unijních požadavků navrhuje změny pro uzavírání smluv ústně po telefonu. Prodávající ji bude muset zaslat v textové podobě, platná bude až ve chvíli, kdy ji spotřebitel podepíše nebo odešle svůj souhlas s ní v elektronické podobě.

MPO do roku 2030 hodlá provést analýzu předpisů na ochranu spotřebitele s ohledem na současnu dobu, vyhodnocení účinnosti dozoru nad trhem či účinnost fungování mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, řekla dříve vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy resortu Věra Knoblochová.