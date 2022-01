Oceláři opět rozhodli o výhře nad Olomoucí ve třetí třetině

Třinec - Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 57. kola extraligy na svém ledě Olomouc 3:1 a s Hanáky neztratili bod ani ve třetím utkání v sezoně. Hosté vedli po úvodní třetině díky gólu Petra Strapáče a ve 23. minutě vyrovnal Petr Vrána. Zápas rozhodl Aron Chmielewski v čase 46:59 a v poslední sekundě pojistil výhru Tomáš Marcinko. Obhájce titulu odskočil v čele soutěže Hradci Králové na rozdíl tří bodů, Olomouc zůstala dvanáctá.

Oba týmy se rychle domluvily na předehrávce, protože jejich soupeři jsou v karanténě a museli si odložit zápas. Třinec nastoupil přesně po týdnu, kdy porazil Zlín i bez téměř poloviny základní sestavy. Oceláři už hráli v kompletním složení.

Olomouc, která měla zápasovou pauzu ještě o pět dní delší, působila v úvodní třetině živějším dojmem a ujala se vedení, byť se štěstím. Strapáč nahazoval puk zleva před branku, kde si jej Dravecký srazil hokejkou do vlastní sítě. Zvýšit mohl třetí hostující útok. Bambula se obtočil kolem Kundrátka a po jeho střele vznikl v brankovišti závar, ale dorážka Navrátila ani Olesze v brance neskončila. Hanáci i dobře bránili, Oceláře nepouštěli do gólových šancí.

Olomouci vyšel draze trest pro příliš mnoho hráčů na ledě a domácí vyrovnali z první přesilové hry v zápase. Už po 13 sekundách zakončil rychlou souhru na jeden dotek kapitán Vrána.

Hostům mohl vrátit vedení vzápětí Klimek, ale zblízka nevyzrál na Mazance. Za Třinec kontroval Růžička a po jeho bekhendovém pokusu ležel puk v brankovišti, ale dobře zasáhl Ondrušek. V podobné situaci se nedostal na druhé k dorážce Knotek. Jeho spoluhráč Káňa se ještě v závěru prostřední části dostal před Mazance, který opět domácí podržel.

Stav 1:1 platil po dvou třetinách v obou předchozích vzájemných zápasech v této sezoně, ale Třinec v poslední části strhl výhru na svou stranu. Tentokrát rozhodl Chmielewski, který měl po přihrávkách bratří Kovařčíkových před Konrádem dost času. Polský útočník rychle zamíchal s pukem a poslal jej nad Konrádovu lapačku.

Olomouc se nevzdala, měla několik slušných akcí, ale ani jednu nedotáhla. Necelou minutu před koncem se připravila o power play, když hrála v sedmi, ale i v oslabení málem v posledních sekundách vyrovnala. Krejčí ale nedosáhl na Švrčkovu přihrávku před prázdnou branku. Vzápětí se prosadil Marcinko střelou od vlastní střídačky v čase 59:59.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Utkání bylo vyrovnané a těžké. Šance byly na obou stranách a gólmani chytali velice dobře. Nás trochu poznamenala nemoc, která nás tady provázela. Někteří kluci hráli zápas po dlouhé době a trvalo nám, než jsme se rozjeli. Od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb a dostali se do šancí, když jsme dobře forčekovali. Pomohli jsme si přesilovkou na 1:1, pak jsme hráli trpělivě. Věděli jsme, že Olomouc hraje velmi dobře z obrany. Je těžké s nimi hrát a jsme rádi, že jsme urvali tři body."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Jsem zklamaný z výsledku, ne z výkonu, který nebyl zlý a lídrovi soutěže jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Vytvořili jsme si v průběhu celého zápasu dostatek nejen střeleckých, ale i brankových příležitostí. Bohužel jsme neskórovali více než jednou, to na body nestačí. Samozřejmě dá se to uhrát na 1:1, ale málokdy se to podaří."