Oceláři jsou z pomoci vlády firmám zklamáni, chemici vítají, že něco vzniklo

Praha - Pro Ocelářskou unii je rozhodnutí vlády o podpoře velkoodběratelů elektřiny a plynu zklamáním, podle předsedy představenstva Daniela Urbana unie doufala v zastropování cen. Svaz chemického průmyslu podle předsedy Ivana Součka vítá, že český kabinet alespoň něco udělal a konečně využil dočasný krizový rámec Evropské unie. Oba to řekli ČTK v reakci na dnešní rozhodnutí vlády.

Pro velkoodběratele elektřiny a plynu je podle rozhodnutí vlády připraveno 30 miliard korun a výzva k dotačnímu titulu by měla být připravena k 1. listopadu. Program vznikl na základě tzv. dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitě podpořit podnikatele v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun.

"Vidím to velmi negativně, je to velké zklamání. Doufali jsme, že to zastropují. Firmám, které mají účty za energie v miliardách korun, 200 milionů korun moc nepomůže," řekl Urban. "Určitě vítáme, že vůbec něco vzniklo, že vláda konečně využila dočasný rámec, který Evropská komise nabídla členským států už v březnu a my jsme jedni z posledních, kteří ho využívají," dodal Souček.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že se stanovením maximálních cen energií pro firmy nepočítal, protože to neumožňuje evropská legislativa. "Můžu vyjádřit zklamání, že se ceny elektřiny a plynu nezastropují i pro firmy vzhledem k tomu, že v některým zemích Evropské unie to je, a my říkáme, že to nejde," uvedl Souček.

Podle Urbana měla vláda oddělit ceny elektřiny od plynu, jelikož cenotvorba na trhu nefunguje, což je třeba řešit. Podle jeho slov vláda pokračuje ve své pomoci podnikům ve stylu "příliš málo, příliš pozdě".

Ředitel výrobce olovnatého křišťálu Crystal Bohemia Jaroslav Seifrt ČTK řekl, že od odborníků na energie slyšel, že je riziko, že vláda proti sobě staví domácnosti a průmysl. Poukázal na to, že v pondělí vláda stanovila maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny i u plynu a opatření mají stát podle ministra financí Zdeňka Stanjury (za STAN) až 130 miliard korun a průmyslu má pomoci 30 miliard korun. "Když máte 50 milionů za energie měsíčně, tak to jsou drobné. Je to pozdě a málo. Vláda si musí rozmyslet, jestli tady průmysl chce nebo nechce," řekl Seifrt. Dodal, že se obává přesunu výroby do Číny.

Šéf Crystal Bohemia zdůraznil, že je potřeba řešit hlavně příčinu problému, ne následek. Zmínil podobně jako oceláři, že jedním z důvodů vysokých cen energií je evropská dekarbonizace. "Podporujeme to, ale to tempo je prostě rychlé," řekl Seifrt.

Svaz průmyslu: Podpora velkým podnikům kvůli drahým energiím pomůže jen částečně

Podpora velkým podnikům kvůli drahým energiím nemusí být podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) pro mnoho firem dostatečná. I částečná pomoc pro nejvíce zasažené společnosti je ale vítaná. Přijetí vládního návrhu má zpoždění, svaz proto vyzval ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k vytvoření jednoduché výzvy a srozumitelných formulářů, aby firmy dostaly peníze co nejdříve. SP to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Vláda dnes schválila program podpory pro firmy s velkým odběrem elektřiny a plynu, hodlá mezi ně rozdělit 30 miliard korun. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun. Výzvu by mělo MPO podle Síkely připravit do 1. listopadu.

Program vznikl na základě dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitě podpořit firmy v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí. SP na nastavení podpory spolupracoval. "Podařilo se nám například odstranit v nejnižší kategorii pomoci podmínku provozní ztráty, což byl hlavní požadavek svazu. To jednak zohlední reálnou situaci řady firem dotčených vysokými cenami energie a usnadní administraci programu a s tím spojené povinnosti a rizika pro firmy," řekl prezident SP Jaroslav Hanák.

Dnes přijatý program podle SP umožní podnikům čerpat podporu počítanou jako určité procento způsobilých nákladů. Je omezena celkovým limitem pomoci, u energeticky náročných provozů i hranicí 80 procent výše provozní ztráty.

Velké naděje vkládaly do vládního opatření například prádelenské a čistírenské podniky, které výrazně poznamenaly dva roky covidu. Jejich provoz je energeticky náročný a využívají především plyn. "Ale dnešní vládní opatření je pro nás natolik nesrozumitelné, že nevíme, jestli se nás vůbec týká. Budeme věřit, že se přeci jen nějaké pomoci dočkáme," řekla ČTK Jana Puškáčová, která je prezidentkou Asociace prádelen a čistíren a zároveň jednatelkou firmy Elis Textil Servis.

Ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil předpokládá, že zástupci podnikatelů budou s navrhovanou alokací 30 miliard korun nespokojeni a budou chtít s vládou dále vyjednávat. Zásadní následně podle něj budou podmínky pro získání dotace. "Zde totiž vzniká obrovský prostor pro účetnickou kreativitu, kterou se budou firmy snažit do navržených parametrů vejít. Najít kompromis mezi administrativně schůdným řešením, které zároveň umožní pomoc správně zacílit, může být velmi obtížné," upozornil.

Kromě schválené podpory SP požadoval schválení maximálního limitu cen elektřiny a plynu pro firmy všech velikostí, to ale podle něj neumožňují pravidla Evropské unie.