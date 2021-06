Očekávání a tlak na Anglii jsou obrovské, řekl Čech

Praha/Londýn - Za jednoho z největších favoritů fotbalového mistrovství Evropy považuje bývalý brankář Petr Čech Anglii, která ve skupině D změří 22. června síly i s českou reprezentací. Výběr Albionu se podle něj musí popasovat s velikým očekáváním fanoušků, která umocňuje fakt, že základní skupinu sehraje v londýnském Wembley a navíc se na stejném místě uskuteční i semifinále a finále. Mezi adepty na vítězství však řadí více mužstev.

Kromě Čechů se Angličané ve skupině utkají i s vicemistry světa Chorvaty a Skoty. "Očekávání v Anglii jsou pokaždé stejná. Jdou do turnaje s tím, a fanoušci to očekávají, že budou hrát o finále, o vítězství. Navíc mají tu výhodu, že se hraje doma stejně jako v roce 1996. Teď to není Euro v Anglii, ale sešlo se to tak, že mají skupinu a případné semifinále a finále ve Wembley. Člověk tak může cítit, že to je jejich domácí mistrovství," řekl Čech novinářům v on-line rozhovoru zprostředkovaným agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Tlak na hráče je podle něj značný. "Bude záležet, jak se tým, který je složený hodně z mladých hráčů, s těmi očekáváními popere. Navíc jsou tam i hráči, pro které to bude první mistrovství. Pro ně platí to samé," uvedla někdejší opora londýnských celků Chelsea a Arsenalu.

"Velkou výhodu momentálně mají v tom, že hráči od nás (z Chelsea) vyhráli Ligu mistrů. Hráči z Machesteru City dokázali vyhrát ligu s přehledem, ty zkušenosti ze zápasů pod tlakem mají a podle mě jim to hodně pomůže. Věřím, že jsou na to připravení a že určitě budou patřit k favoritům turnaje. Očekávání jsou opravdu veliká a může je to omezovat," prohlásil devětatřicetiletý poradce sportovního a technického úseku Chelsea.

Favoritů vidí hned několik. "Francie má nabitý kádr. Nemůžeme zapomenout na Italy, kteří propluli kvalifikací a nikdo o nich moc nemluví, ale všechno vyhrávají a hrají výborně. Navíc mají velmi dobře složený kádr s hráči, kteří mají obrovské zkušenosti. Jsou tam i mladí hráči, kteří jsou naopak hladoví," konstatoval Čech.

"Nezapomněl bych ani na Španělsko, které vždycky vytvoří silný tým, i když jejich příprava byla narušená covidem a záleží, jaký tým nakonec budou mít. Německo pod trenérem Löwem zažívá poslední šampionát po 15 letech, co k týmu přišel. Určitě se s ním budou chtít rozloučit kvalitním turnajem. Němci jsou turnajové mužstvo, i oni se do toho můžou přimíchat," řekl plzeňský rodák.

"Myslím si, že i Chorvatsko hodně promluví do turnaje stejně jako Portugalsko, které obhajuje vítězství. Bude to zajímavý turnaj, protože týmů, které opravdu můžou vyhrát, je hodně," uvedl účastník čtyř evropských šampionátů.