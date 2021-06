Očekávali jsme mnohem těžší zápas, řekl Kalas k remíze s Chorvaty

Praha/Glasgow - Podle stopera Tomáše Kalase očekávali čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Glasgow proti favorizovaným Chorvatům výrazně těžší bitvu. Pondělní vítězný duel se Skoty (2:0) považoval za náročnější. Mrzelo ho, že Češi proti vicemistrům světa nevyužili v prvním poločase víc šancí, remízu 1:1 ale považuje za spravedlivou. Věří, že se čtyřmi body už mužstvu postup do osmifinále neunikne.

Česko poslal do vedení v 37. minutě z penalty třetím gólem na turnaji Patrik Schick, dvě minuty po změně stran ale vyrovnal Ivan Perišič. "Nechci shazovat Chorvaty, ale vzhledem k tomu, jaké úspěchy měli a jaké hráče mají, jsme očekávali mnohem těžší zápas. Možná je to i tím, že jsme speciálně první poločas hráli velmi dobře a nenechávali jsme je hrát. Vytvořili jsme si i spoustu šancí. Kdybychom první poločas vedli 2:0, možná i 3:0, tak by nikdo nic neřekl," řekl Kalas v on-line rozhovoru s novináři.

"Když bráníte vedení 1:0, i když jsme ho ve druhém poločase bránili jen chvíli, tak automaticky zalezete. Je to sice chyba, ale je to tak nějak přirozené. Potom vyrovnali. Udělali jsme stejnou chybu jako (v přípravě) s Albánií, což je školácké a je škoda, že se to stalo znovu, protože vyhrát první dva zápasy na Euru by bylo mnohem sladší než vyhrát jenom jeden a remizovat ve druhém," uvedl osmadvacetiletý obránce Bristolu.

Oba celky se po vyrovnání už do útoku nehnaly. "Potenciálně by nám měly stačit čtyři body k postupu, tak už se to brání až do konce. Zápas bych řekl vyrovnaný, nám patřil první poločas, jim zase druhý. Zasloužená remíza," prohlásil Kalas.

Češi se podle něj více nadřeli v úvodním duelu na Euru. "Se Skoty to bylo o něco složitější, ale to je i tím, že jsme neměli žádné body. Byl to první zápas na turnaji, věděli jsme, jak je to důležité, takže psychika je trošku jiná. Do zápasu s Chorvaty jsme už šli se třemi body, tak se k tomu hráč staví trošku jinak," konstatoval Kalas.

Do osmifinále postoupí z každé ze šesti skupin první dva týmy, které doplní čtyři nejlepší celky z třetích míst. "Podvědomě vím, jaké byly výsledky, ale nevím, do jaké míry historicky postupovaly týmy ze třetího místa se třemi, čtyřmi nebo šesti body. Do velké míry nevíme, jestli nám to bude stačit, ale myslím si, že by mohlo. Protože by bylo celkem náhodné, kdyby pět nebo šest týmů mělo čtyři body a skončily třetí. Samozřejmě bod je důležitý, ale je škoda, že nebyly tři," řekl někdejší hráč Olomouce, Chelsea nebo Fulhamu.