Oceánograf: Vstup lávy do moře na La Palmě posléze obohatí ekosystém

Santa Cruz de La Palma - Na španělském ostrově La Palma pokračuje erupce sopky, která začala chrlit žhavé magma 19. září. Proud lávy dosud zaplavil na 260 hektarů, zničil téměř 600 domů a 22 kilometrů silnic. Díky včasné evakuaci se přírodní katastrofa obešla bez obětí či vážných zranění. Rychlost toku lávy se střídavě zvyšuje a snižuje a není jasné, kdy dorazí do moře. Pokud se tak stane, uhyne u pobřeží mnoho ryb a dalších živých organismů. Z dlouhodobého hlediska ale bude tento jev zřejmě příznivý pro ekosystém, řekl serveru eldiario.es oceánograf Eugenio Fraile.

"V prvních chvílích láva, stejně jako při postupu ostrovem, zničí všechno. Mnoho ryb uhyne, stejně jako všechno živé na dně, co nemůže uniknout," řekl Fraile ze španělského institutu pro výzkum oceánů. Připomněl výbuch podmořské sopky z října 2012 u pobřeží ostrova El Hierro, který je jako La Palma rovněž součástí Kanárských ostrovů. I tam sopka zničila vše živé v moři, ale už za dva roky vědci v místě podle Fraileho pozorovali "působivé obnovení a obohacení mořského života".

Vědecké studie, včetně těch od expertů z havajské univerzity, podle španělského oceánografa potvrzují, že láva po vstupu do moře může vyvolat takzvaný upwelling, jenž vyústí v obohacení mořského ekosystému. Láva tak podle něj vstupem do moře zdvihne masu na živiny bohaté vody z hlubokého dna směrem k povrchu moře. Láva také do moře přinese například sloučeniny železa, vápníku či hořčíku.

"V tomto smyslu to nebude ekologická katastrofa, nýbrž naopak. Sopky jsou život. Zdůrazňuji ale, že hovořím z pohledu vědce," upřesnil Fraile. Až láva dorazí do moře, nastane chemická reakce a do vzduchu se dostane obrovské množství páry, toxických plynů a také možná malých kousků vulkanického skla. "Nebezpečí pro lidi ale nehrozí, celá oblast je perfektně uzavřena, takže toxické plyny nikomu neublíží," ujistil Fraile.

Před týdnem krátce po začátku erupce sopky masivu Cumbre Vieja experti očekávali, že láva dorazí do moře během pár dnů. Tok lávy se ale pak výrazně zpomalil, toto pondělí však po několika hodinách zdánlivé neaktivity sopky opět zrychlil. Posléze ho zpomalila hora Todoque, kterou musel "obejít". Hlavní proud lávy je nyní asi 800 metrů od jihozápadního pobřeží ostrova, ostatní proudy se téměř zastavily.

Kvůli erupci bylo dosud evakuováno na La Palmě na 6000 lidí, z nichž mnozí přišli o dům či o živobytí. Láva zničila obchody i zemědělskou půdu či zavlažovací systémy pro banánovníkové plantáže. Ostrov, na němž žije asi 85.000 obyvatel, je také vyhledávaným místem turistů.