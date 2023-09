Obžalovaným ze vzpoury vězňů v Bělušicích vyměřil soud 4,5 a dva roky vězení

Most - Dvojici obžalovaných ze vzpoury vězňů v Bělušicích vyměřil dnes Okresní soud v Mostě 4,5 a dva roky vězení. Tomáš Opelt podle soudu spáchal zločin a jeho trest je vyšší, Josef Lukáč se dopustil přečinu. Oba mají zaplatit vzniklou škodu vězeňské službě a policejnímu ředitelství Ústeckého kraje. Záminkou nepokojů, jež se odehrály na podzim roku 2020, byla podle obžaloby obava odsouzených z nákazy covidem. V obžalobě stojí, že Lukáč při nepokojích slovně napadal dozorce a svým chováním strhl ostatní vězně k nekázni. Opelt podle státního zastupitelství vzpouru organizoval. Soudce nyní čte odůvodnění.

Oba obžalovaní byli v době protestů ve výkonu trestu. Opelt byl později propuštěn na svobodu, poté opět nastoupil do výkonu trestu a nyní už je znovu na svobodě. Vinu před soudem popřeli. Opelt navíc tvrdil, že se nepokojům snažil zabránit. Ředitel věznice Ondřej Kroupa jeho verzi později ve své výpovědi potvrdil. Lukáč v současnosti vykonává trest ve věznici Horní Slavkov ve specializovaném oddíle pro vězně s poruchou chování, kam byl přeložen na vlastní žádost.

Do protestů se první den zapojilo 200 vězňů, další den se k nim připojily další dvě stovky. Policie tehdy zavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice a nepouštěla do obce nikoho kromě místních a dozorců z věznice. Oba muži podle policistů v areálu věznice porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do výkonu trestu.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.