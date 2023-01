Obžalovaný Frank James uznal vinu za terorismus, útočil v newyorském metru

New York - Obžalovaný Frank James dnes u soudu uznal vinu pokud jde o obvinění z terorismu a nelegálního použití střelné zbraně. James se přiznal, že v dubnu 2022 v newyorském metru odpálil dýmovnici a začal střílet do lidí. Při útoku nikdo nezemřel. Prokuratura pro něj navrhne až 37 let odnětí svobody, píše agentura Reuters.

Původně James u soudu 10. května vinu popřel. Dnes své stanovisko změnil u soudního slyšení, o které minulý měsíc požádali jeho obhájci. Žalobci uvedli, že pokud 63letý James uzná vinu, budou po soudu žádat nižší trest mezi 32 a 37 lety odnětí svobody. Pokud by tak neučinil, žádali by 40 let až doživotí.

Frank James je souzen za to, že při úterní ranní špičce ve voze metra odpálil dýmovnici a následně začal střílet do lidí. Deset jich postřelil a dalších asi 20 cestujících utrpělo jiná zranění, nikdo však nezemřel. Za každého z deseti postřelených lidí byl James obžalován z jednoho bodu zločinu federálního terorismu, konkrétně útoku na veřejnou dopravu.

James se po útoku dal na útěk převlečený za údržbáře metra a policii unikal asi 30 hodin. Policie tehdy oznámila, že k jeho nalezení pomohl tip od veřejnosti, americká média však později přišla se zprávou, že se James přihlásil policii sám.

Před útokem Afroameričan James sdílel na internetu několik videí, ve kterých si stěžoval na rasové podmínky ve Spojených státech, na násilí a na své mentální zdraví. "Měl bych si prostě pořídit zbraň a začít střílet," řekl v jednom z videí. V jiném videu byl v plném voze newyorského metra a zvednutým prstem ukazoval na cestující kolem sebe, píše agentura AP.

Dubnový útok desetimilionové město šokoval; něco podobného nezažilo posledních 20 let. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová v září rozhodla, že všech více než 6000 vagónů svého metra nechá město vybavit bezpečnostními kamerami. Stát by se tak mělo nejpozději do konce roku 2025.