Obžalovaní v případu pádu mostu ve Vilémově znovu vypovídali

Havlíčkův Brod - Před soudem v Havlíčkově Brodě dnes začali znovu vypovídat obžalovaní v případu tragického pádu mostu ve Vilémově. Na své původní výpovědi trval stavbyvedoucí společnosti Bögl & Krýsl, který jako jediný odešel před rokem od soudu s trestem vězení. Zopakoval, že postupoval podle projektové dokumentace. Ostatní byli zproštěni obžaloby. Soud o věci jedná podruhé, odvolací soud se s jeho závěry neztotožnil a v srpnu jeho rozhodnutí zrušil.

Krajský soud nařídil, aby se mohli obžalovaní znovu k okolnostem pádu mostu vyjádřit, řekla soudkyně Hana Doubková. Někteří obžalovaní ale už vypovídat nechtěli. Soudkyně je připravená znovu vyslechnout i soudní znalce. Jednání je nařízené i na středu a čtvrtek.

Stavbyvedoucí společnosti Bögl & Krýsl i společnosti Strabag se stejně jako dřív hájili tím, že postupovali podle projektové dokumentace. Projektant v ní sice upozornil na riziko pádu mostu, ale až v okamžiku, kdy budou zcela obnažené jeho podpěry, což se podle stavbyvedoucích nestalo. "Rozpoznat nebezpečí zřícení nebylo v mých schopnostech," řekl před soudem stavbyvedoucí společnosti Strabag Roman Bednařík.

Zemina se začala odtěžovat na jedné straně mostu. Snahou mělo být udělat místo pro dovoz materiálu potřebného pro podepření klenby. S podpíráním klenby se začalo, most se ale zřítil před jeho dokončením. Podle Bednaříka nebyl důvod čekat s odtěžením zeminy do dokončení podpěry, projekt podle něho takový postup povoloval. Stejně tak podle něho nebylo zakázáno, aby po mostě jezdila těžká auta v okamžiku, kdy pod ním pracovali lidé na podpěrách.

Starý silniční most se zřítil v září 2014 v okamžiku, kdy pod ním byli dělníci. Čtyři z nich zemřeli. Kvůli pádu mostu bylo obžalováno deset lidí. Nové projednání případu se týká devíti z nich, protože odvolací soud zastavil trestní stíhání koordinátorky bezpečnosti práce Marie Hubkové. Za stejnou věc už byla postižena ve správním řízení. Státní úřad inspekce práce jí uložil pokutu 96.000 korun a 1000 korun jako náklady řízení.

Most byl rekonstruován při modernizaci silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl. Nový most byl zprovozněn v roce 2015.